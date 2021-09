Zásadný prísľub prezidenta Si Ťin-pchinga: S týmto Čína prestane

Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok prisľúbil, že Peking v rámci boja proti klimatickej zmene prestane finacovať projekty v zahraničí, ktoré využívajú energiu zo spaľovania uhlia.

Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa tým eliminuje jeden z významných zdrojov podpory pre svetový uhoľný sektor prispievajúci ku globálnemu otepľovaniu.

"Čína zintenzívni svoju podporu pre iné rozvojové krajiny v oblasti vývoja zelenej a nízkouhlíkovej energie a nebude už budovať v zahraničí nové projekty využívajúce energiu zo spaľovania uhlia," vyhlásil Si Ťin-pching vo vopred nahratom príhovore v rámci všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN.

Čína je podľa AFP najväčším sponzorom projektov v rozvojových krajinách, založených na využívaní uhoľnej energie, a to napríklad v Indonézii, Vietname či Bangladéši. Tieto projekty sú súčasťou rozsiahleho budovania infraštruktúry v rámci čínskej iniciatívy známej pod označením Nová hodvábna cesta.

Prísľub čínskeho prezidenta však podľa AFP oslabuje skutočnosť, že Peking stále pokračuje v investíciách do uhoľného sektora v rámci samotnej Číny.

Si Ťin-pching sa vo svojom prejave vo VZ OSN taktiež zaviazal k zintenzívneniu úsilia v oblasti znižovania emisií tak, aby mohla Čína dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. "Vyžaduje si to obrovské pracovné úsilie a my urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme tieto ciele dosiahli," zdôraznil čínsky prezident a šéf vládnucej komunistickej strany.