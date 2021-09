Sulík spokojný s prijatím odídencov zo Za ľudí: Zvýšili sme stabilitu vlády

Rozhodnutie SaS umožniť prestup šestice poslancov z hnutia Za ľudí do svojho poslaneckého klubu zvýšilo stabilitu vlády, ako aj pravdepodobnosť, že dovládne do konca riadneho volebného obdobia.

V diskusii na TASR TV to povedal predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

„Týmto prestupom sa situácia výrazne ukľudnila, hádky v strane Za ľudí boli na dennom poriadku. Teraz je to už bezpredmetné,“ uviedol Sulík. Dodal, že nová mocenská situácia v parlamente si nemusí nevyhnutne vyžiadať ďalšie zmeny na úrovni vlády.

„Pre mňa je relevantný postoj premiéra, celý náš 19-členný poslanecký klub podporuje vládu Eduarda Hegera (OĽANO). Premiéra som o prestupe vopred informoval a tieto veci sme si prešli,“ povedal Sulík s tým, že v tejto chvíli nemá dôvod robiť ďalšie kroky, keďže status quo je pre SaS akceptovateľný.

Hegerovu vládu bude celý klub SaS podporovať aj v prípade, že by sa hnutie Sme rodina rozhodlo odísť z koalície, alebo by sa spoluprácu s Borisom Kollárom rozhodlo ukončiť OĽANO ako dominantný koaličný partner. „Nezaradený poslanec Miroslav Kollár sa už vyjadril, že si vie predstaviť takúto vládu podporovať. Samozrejme, treba s ním spraviť korektnú dohodu. Tým pádom by poslancov bolo 76 a bola by to parlamentná väčšina,“ naznačil predseda SaS.

Pre Sulíka sú programové priority hnutia Sme rodina akceptovateľné a tvrdí, že jeho ministerstvo pristupuje z pozitívneho uhla pohľadu aj k projektu výstavby nájomných bytov. „Máme odborné výhrady technického charakteru, trvá to chvíľu, kým sa to sprace zo sveta. Sme tomuto otvorení a podporujeme to,“ skonštatoval s tým, že jeho tím zasa od začiatku roka pripravuje nový diel „podnikateľského kilečka“.

„Ale dôležitý bod nášho programu je očista spoločnosti od korupcie. Netvárme sa, že také niečo ako vojna v polícii neexistuje. Dúfajme, že vrcholí a nie je to predzvesť niečoho ešte horšieho. Nastal čas, treba s tým naozaj niečo robiť,“ doplnil. Aj keby sa ukázalo, že obvinení vyšetrovatelia NAKA v niečom pochybili, podľa predsedu SaS nie je korektné hovoriť o vzniku novej „mafie“ v orgánoch činných v trestnom konaní.

Ku konkrétnym opatreniam na riešenie situácie sa vyjadrovať nechcel. Poznamenal len, že napríklad on už pred voľbami podporoval návrat k pôvodnej kompetencii ministra vnútra samostatne vyberať policajného prezidenta. „Keď raz má byť minister vnútra zodpovedný za chod svojho ministerstva, a do toho patrí aj činnosť polície, tak mu nemôžeme zároveň zviazať ruky. Musí mať možnosť odvolať a menovať policajného prezidenta,“ podčiarkol predseda SaS.