Akým polystyrénom zatepliť? Sivý robí divy

Chystáte sa na tepelnú izoláciu podlahy, fasády alebo plochej strechy svojho domu či inej budovy? Experti na polystyrén radia: Použite sivý polystyrén.

Ešte pred samotným zatepľovaním treba zvážiť, aký materiál použiť. V čom je teda sivý polystyrén lepší v porovnaní s bielym polystyrénom a minerálnou izoláciou?

Sivý – s tepelnou izoláciou robí divy

Sivý polystyrén má výrazne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely polystyrén, v prípade sivého polystyrénu GrEPS® od spoločnosti Austrotherm dokonca až o 20 %. Znamená to, že pri rovnakej hrúbke dosahuje vyššie úspory tepla ako biely EPS. Alebo na dosiahnutie rovnakej tepelnej izolácie vám stačí užšie zateplenie sivým GrEPS®-om, čo takisto prináša výraznú úsporu peňazí. Oproti minerálnej izolácii má sivý polystyrén nižšiu nasiakavosť a vyššiu pevnosť v tlaku. Veľmi ľahko sa ním manipuluje a zateplíte ním celý dom – od podlahy cez fasádu až po strechu.

Sivý – s podlahou a fasádou robí divy

Užšie zateplenie, ktoré je možné iba so sivým polystyrénom, prináša so sebou množstvo výhod. Keď tepelne izolujete podlahu, ušetríte na svetlej výške a na výške zvislých nosných konštrukcií. Keď zatepľujete fasádu, dosiahnete väčší prístup svetla cez okná. Ušetríte tiež na komponentoch zatepľovania – na kratších kotvách, menšom množstve stierkovacej hmoty, sieťkach či omietkach na osteniach a takisto na šírke vonkajších parapet, šírke oplechovania a hrúbke nosnej konštrukcie. Sivý polystyrén umožňuje aj ďalšie vychytávky. Experti na polystyrén odporúčajú počas slnečných dní použiť Austrotherm GrEPS® Reflex so špeciálnou povrchovou reflexnou vrstvou, ktorá zabraňuje prehrievaniu polystyrénu a uľahčuje aplikáciu.

Sivý – s plochou strechou robí divy

Sivý polystyrén je tiež ideálny na všetky typy striech, vrátane plochých. Spoločnosť Austrotherm poskytuje komplexné riešenie tepelnej izolácie a odvodnenia plochej strechy. To znamená, že všetky potrebné produkty získate od jedného výrobcu, teraz navyše ešte výhodnejšie. Napríklad na spády môžete využiť mimoriadnu zľavu až 30 %, kladačný plán vám Austrotherm vypracuje dokonca zadarmo. Okrem toho ušetríte aj na výške atiky a oproti minerálnej izolácii na jednoduchšej stropnej konštrukcii.

Expresné dodanie už do 5 dní

Okrem voľby správneho materiálu záleží aj na voľbe správneho výrobcu. Austrotherm sa špecializuje na výrobu polystyrénu špičkovej rakúskej kvality. Môže sa tiež pochváliť najväčším portfóliom polystyrénových produktov, čo platí aj pre sivý polystyrén. Do konca októbra navyše prichádza so špeciálnou akciou. Vybrané produkty vám pri objednávke nad 20 m3 dodá rekordne rýchlo – už do 5 dní. A to je v súčasnej situácii, keď sa na každý materiál musí dlho čakať, výhoda na nezaplatenie. Spoľahnite sa na expertov na polystyrén.

Viac na www.expertinapolystyren.sk