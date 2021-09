Prežije koalícia?! Boris Kollár komentoval napäté vzťahy, v tomto nemieni ustúpiť

O ďalšej budúcnosti koalície sa bude rozhodovať zrejme až po tom, čo pracovná skupina pripraví legislatívne návrhy. Hovoria o tom koaliční predstavitelia.

Pracovná skupina má riešiť obnovu dôvery v právny štát, zasadať má od pondelka (20. 9.) nepretržite. Pre Sme rodina je červenou čiarou zrušenie sporného paragrafu 363 Trestného poriadku, prípadne také zmeny paragrafu, s ktorými by hnutie nesúhlasilo. Prioritou pre koalíciu je riešenie v bezpečnostných zložkách, nateraz nerieši otváranie koaličnej zmluvy a nové prerozdelenie pomerov.

Lídri na koaličnej rade neriešili prípadný odchod Sme rodina. Napäté vzťahy budú podľa predsedu Sme rodina a parlamentu Borisa Kollára riešiť, "keď dôjde na lámanie chleba", čiže keď sa ukážu závery pracovnej skupiny. "Niektoré body z toho sme ochotní podporiť, ale pri paragrafe 363 neuhneme. Na konci sa to vyvŕbi a zlomí," povedal v utorok novinárom. Zopakoval, že Sme rodina nebude súčasťou skupiny.

Niektoré návrhy pracovnej skupiny Kollár už videl v pondelok a nemá s nimi problém. Dodal, že na konci sa bude musieť rozhodnúť líder OĽANO a expremiér Igor Matovič. Kollár narážal na víkendové vyhlásenia Matoviča, ktorý pripustil koalíciu bez Sme rodina, ak bude blokovať očistný proces.

Zlomový bod na odchod z koalície je pre Kollára paragraf 363. "Nemám nič proti očiste, ale nechcem, aby sa nadužíval zákon, aby si malá skupinka povedala, že ona je vlastníkom pravdy," dodal. Koaličná rada riešila podľa predsedníčky Za ľudí a vicepremiérky Veroniky Remišovej čiastočne aj návrhy z pracovnej skupiny.

Vyhlásenia Kollára nechcela komentovať. "Budem veľmi rada, ak sa čo najviac poslancov v koalícii postaví na správnu stranu a podporí tie správne zmeny," povedala s tým, že koalícia získala protikorupčný mandát, pričom úpravu paragrafu 363 aj zmeny v policajnej inšpekcii majú aj v programovom vyhlásení vlády. "Diskusia bude prebiehať pri konkrétnych legislatívnych zmenách, tam sa už bude treba rozhodnúť, či zmeny klub Sme rodina podporí alebo nepodporí," povedala Remišová.

Koalícia má podľa predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša počkať na závery pracovnej skupiny. "Každý koaličný partner si musí povedať, na ktorej strane stojí, či na strane spravodlivosti, poriadku a zmien, alebo budeme zatĺkať a brániť sa, že všetko je okej," povedal novinárom.

"Paragraf 363 by sa mal využívať vtedy, keď niekto chce vyšetrovania zastavovať alebo zametať pod koberec, vtedy si myslím, že by mal byť použitý. A nie na to, keď vyšetrovanie beží a zahatať to pred súdom. Myslím si, že najlepšie je, keď o tom rozhoduje súd," doplnil Šipoš, ktorý by bol najradšej, keby boli závery pracovnej skupiny známe do týždňa alebo dvoch.

"Urobím všetko preto, aby sa vrátili na cestu, ktorú sme s našimi ďalšími koaličnými partneri začali. Ak sa pridajú, budem veľmi rád, ak nie, bude to ich voľba," povedal Šipoš na margo postoja Sme rodina.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová hovorí, že na koaličnej rade to nevyzeralo na koaličnú krízu. "Všetko má zmysel, pevne verím, že nás spája oveľa silnejší cieľ ako vnútorné konflikty," odpovedala na otázku, či by mala koalícia bez Sme rodina zmysel.