Hádka sa skončila tragédiou: Polícia obvinila zo zabitia 44-ročného muža z Raslavíc

Zo zločinu zabitia polícia obvinila 44-ročného muža z obce Raslavice v okrese Bardejov.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

"K tragédii došlo v jednom z rodinných domov v uvedenej obci v sobotu (18. 9.) popoludní. Vzájomná hádka dvoch mužov, 44-ročného a 48-ročného, vyústila do fyzickej potýčky, pri ktorej mladší muž strčil do staršieho, v dôsledku čoho spadol na schody. Pri páde si udrel hlavu a utrpel zranenie, ktoré bolo nezlučiteľné so životom," uviedla Ligdayová s tým, že obvinený muž je momentálne v cele policajného zaistenia.

"Ak sa mu vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na päť až desať rokov," dodala Ligdayová.