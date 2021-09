Horor na cintoríne v priamom prenose: Z toho, čo našiel tento muž, mrazí

Kalifornčan dostal strach o život, keď údajne narazil na storočný hrob, z ktorého trčali ľudské vlasy.

Ako píše New York Post, video na TikToku o jeho strašidelnom objave videli používatelia už viac ako 1,5-miliónkrát a má 380-tisíc lajkov. „Keď som to prvýkrát uvidel, bol som šokovaný - nebol som si úplne istý, či to, čo vidím, je skutočné," povedal Joel Morrison o podivnom náleze, ktorý zočil pri návšteve Katolíckeho cintorína v hlavnom meste Kalifornie. "Pri bližšom skúmaní som si uvedomil, že to boli určite ľudské vlasy vychádzajúce z hrobu," dodal ohromený 37-ročný kutil.

Video na TikToku zobrazuje údajne 100-ročný náhrobný kameň s chumáčom hrubých vlasov, ktoré vyčnievajú z praskliny. "Tam sú vlasy osoby, ktoré trčia z diery," zvolá zdesený Morrison, než spustí spŕšku nadávok.

Po počiatočnej vlne znechutenia správca povedal, že „sa začal cítiť zle voči zosnulým rodinným príslušníkom a mal starosti v súvislosti údržbou cintorína, pričom mal pocit, akoby boli nejakým spôsobom nerešpektovaní alebo znesvätení“. Oznámil, že videl, ako iné hroby ničia veveričky a iné zvieratá, pričom zarastené stromy tiež poškodzovali hroby.

Používatelia TikToku boli z objavu zdesení a vystrašení. Svoje dojmy opísali v komentároch, pričom mnoho z nich sa vyjadrilo, že to bolo strašidelné a šialené. Jeden komentujúci naznačil, že prírodná katastrofa mohla spôsobiť, že sa mŕtvola v hrobe doslova prevrátila. Dodal, že k tomu môže dôjsť po silných záplavách a daždi, pretože to môže zdvihnúť telá. Ďalší napísal, že si všimol, že hrob je v blízkosti stromu, pričom poznamenal, že kedysi niekto navrhol, aby ľudia neboli pochovaní v blízkosti stromov, pretože sa môže stať práve niečo takéto. Jeden používateľ usúdil, že akési zviera pravdepodobne našlo v hrobe dieru a snažilo sa to „čosi“ vytiahnuť a urobiť si tam hniezdo.

Joel sa zastáva vlastnej teórie, ktorá sa čiastočne zrkadlí odhady v komentároch. "Zdá sa, že tam bol veľký strom veľmi blízko hrobu a korene stromu narástli do hrobu, narušili betónovú bariéru a tehlovú maltu, prípadne vytlačili zvyšky," povedal. "Potom, keď bol hrob otvorený, veveričky, hlodavce a akékoľvek iné zvieratá mohli voľne vstupovať a vystupovať," dodal. "Vyzerá to, že sa možno pokúšali uhniezdiť v ľudských vlasoch."

Joel však nemal možnosť preniknúť hlbšie do tohto tajomstva. Vysvetlil, že keď sa nasledujúci deň vrátil, zistil, že vlasy boli zdanlivo zatlačené späť do diery, čo podľa neho môže byť práca správcu. Muž však plánuje poskytnúť pramene vlasov miestnemu patológovi, aby zistil, či skutočne patria človeku.