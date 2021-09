Autom sa ľudia z Kosova do Srbska nedostanú tak ľahko: Zarazí vás najnovší spor týchto krajín

Stovky kosovských Srbov zablokovali v pondelok na severe Kosova cesty vedúce k jediným dvom hraničným priechodom so Srbskom, aby tak protestovali voči zákazu vstupu áut so srbskými poznávacími značkami do Kosova.

Priština informovala, že takýto zákaz zaviedla recipročne po tom, ako Srbsko odmietlo na svoje územie vpúšťať autá s kosovskými poznávacími značkami. To totiž podľa Srbska naznačovalo, že Kosovo je nezávislým štátom. S tým Belehrad nesúhlasí a tak žiada, aby vodiči pri príchode do Srbska kosovské značky zo svojich áut odstránili a nahradili ich inými - dočasnými, uvádza agentúra AFP.

Demonštranti proti novému recipročnému opatreniu Prištiny s pomocou áut a kamiónov úplne zablokovali premávku na kosovských cestách vedúcich k hraničným priechodom Jarinje a Brnjak.

Kosovská vláda vyslala ešte v nedeľu do tejto oblasti - obývanej najmä etnickými Srbmi - obrnené vozidlá a špeciálnu policajnú jednotku, aby dohliadala na uplatňovanie nového zákazu.

"Priština tak len dáva najavo svoju silu a nič iné," povedal AFP jeden z približne 500 demonštrantov, ktorí sa zhromaždili pri priechode Jarinje. Polícia podľa jeho slov bude musieť "odísť", inak to "nebude dobré dobre... Na severe nemajú čo robiť."

Autá so srbskými poznávacími značkami až doteraz mohli do Kosova prichádzať bez akýchkoľvek obmedzení. "Naše prianie to nebolo, vynútila si to druhá strana," povedal v pondelok kosovskými poslancom na margo nového zákazu kosovský premiér Albin Kurti.

Kurti ďalej uviedol, že vodiči prichádzajúci do Kosova zo Srbska s autami so srbskými poznávacími značkami ich budú musieť vymeniť za dočasné. Opatrenie podľa jeho slov nemá obmedziť slobodu pohybu a nie je namierené proti Srbom. Platiť však bude dovtedy, kým bude takto voči Kosovčanom pristupovať susedné Srbsko. "Nežiadali sme o dočasné poznávacie značky, avšak druhá strana ich zaviedla... Dokým budú naši občania musieť platiť za takéto značky pri vstupe do Srbska, budú (takéto) značky vyžadované aj pri vstupe do Kosova," povedal Kurti.

Srbský prezident Aleksandar Vučič zvolal na utorok v súvislosti so situáciou mimoriadne zasadnutie štátnej bezpečnostnej rady, informuje agentúra AP. Dodáva, že na Belehrad sa v tejto otázke obrátili predstavitelia kosovských Srbov. Goran Rakič, jediný srbský minister v kosovskej vláde, označil zákaz za "priamu hrozbu" namierenú voči Srbom žijúcim v Kosove, ktorí už podľa jeho slov o tomto vývoji situácie upovedomili Miroslava Lajčáka, osobitného zástupcu EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou, a ďalších medzinárodných predstaviteľov.