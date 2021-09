Kvôli voľbám na Kryme ich začali stíhať z velezrady: Ukrajina začala vážne konať

Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) začala trestné stíhanie vo veci konania volieb do ruskej Štátnej dumy, ktoré sa konali na anektovanom Krymskom polostrove.

S odvolaním sa na SBU o tom v pondelok informovala agentúra Ukrinform.

Vo vyhlásení SBU sa uvádza, že "všetci účastníci tohto pseudohlasovania sú zdokumentovaní: tak z radov oficiálnych predstaviteľov Ruskej federácie, ako aj z radov občanov Ukrajiny, ktorí v rozpore s domácou legislatívou pomáhali štátu-agresorovi". Podľa tlačovej správy SBU začala kauzu vyšetrovať pre podozrenie zo spáchania trestného činu velezrady, za čo hrozí trest odňatia slobody od 12 do 15 rokov.

SBU predtým poskytla Rade národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) podklady na uvalenie sankcií voči organizátorom a účastníkom volieb do ruských zastupiteľstiev na území Krymu.

RNBO sa rozhodla uvaliť takéto sankcie aj na obyvateľov tých regiónov Donbas, ktoré Kyjev neovláda. Zoznam osôb, na ktoré sa budú vzťahovať sankcie, bude zverejnený čoskoro spolu s prezidentským výnosom. V piatok o tom na brífingu informoval tajomník ukrajinskej Bezpečnostnej rady Olexij Danilov.

Obyvatelia Donbasu, ktorí získali ruské občianstvo, sa od uplynulého piatku do nedele mohli po prvý raz zapojiť do volieb do ruského parlamentu, Štátnej dumy. V Rostovskej oblasti na juhu Ruska im to umožnili v 50 volebných miestnostiach. Okrem toho sa mohli vopred zaregistrovať a následne hlasovať elektronicky.

Predseda regionálnej volebnej komisie v Rostovskej oblasti, Andrej Burov, na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že na území oblasti volilo takmer 50.000 obyvateľov Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR), samozvaných proruských subjektov vyhlásených na východe Ukrajiny. Na elektronickom hlasovaní sa zúčastnilo 162.000 voličov z DĽR a LĽR.