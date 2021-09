Bizarnejšie FOTKY dnes neuvidíte: Bojovníci Talibanu sa vozili na labuťkách

Zbrane ani pri zábave neodložili a majú ich so sebou. Hnutie, ktoré je v krajine pri moci, pritom naďalej obmedzuje práva žien. Správu zverejnila webová stránka nzherald.co.nz s odvolaním sa na tlačovú agentúru AP.

Zábery zverejnené na sociálnych sieťach novinárom a filmárom Jakeom Hanrahanom zachytávajú militantov, ako sa vozia na farebných plavidlách v tvare labutí na jednom z jazier v Národnom parku Bande Amír. Park tvorí séria šiestich jazier s vodou tmavomodrej farby v pohorí Hindúkuš v strednom Afganistane a nachádza sa približne 75 kilometrov od mesta Bámiján.

Taliban in Bamyan Province…



(These photos are real) pic.twitter.com/oWHJXDpVfZ