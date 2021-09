Platia prísnejšie podmienky pre podujatia: V ktorých okresoch sa môžu zaviesť seniorské hodiny

Od pondelka sa sprísňujú opatrenia v iných ako zelených okresoch vzhľadom na aktualizáciu COVID automatu.

Prísnejšie podmienky sa vzťahujú na kultúrne i hromadné podujatia, ale aj návštevy múzeí či výstav. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

V prípade prevádzok a hromadných podujatí si môžu organizátori naďalej vybrať, v akom režime budú fungovať - teda základ, OTP alebo očkovaní. Ak prevádzka v bordovom okrese funguje v režime základ, prevádzkar je povinný zaviesť tzv. seniorské hodiny. A to v dňoch pondelok až piatok od 9.00 do 11.00 h.

Kultúrne a hromadné podujatia, ako aj návštevy múzeí, galérií a výstav, kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. "Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestnemu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva," priblížil úrad.

V zelených okresoch je maximálna povolená kapacita pre hromadné a kultúrne podujatia 50 percent na státie a 75 percent v prípade sedenia. Ak nie je možné určiť kapacitu, v režime OTP sa povoľuje najviac 5000 osôb v exteriéri a 2500 v interiéri. V prípade režimu základ môže byť v exteriéri maximálne 1000 a interiéri 500 osôb.

V oranžových okresoch možno v režime OTP neobmedzene navštevovať múzeá, výstavy a prehliadky. Limitované ostávajú hromadné a kultúrne podujatia. Pre hromadné podujatia je v exteriéri povolená maximálne polovičná kapacita, v interiéri maximálne 25. Ak nie je možné určiť kapacitu, povoľuje sa najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri. Pre kultúrne podujatia v režime OTP platí limit 50 percent kapacity, do 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri.

V režime základ je pri hromadných podujatiach povolené státie v exteriéri maximálne pre 100 a v interiéri pre 50 osôb. V prípade sedenia v exteriéri je povolené zaplniť maximálne polovicu kapacity (avšak do 200 osôb), v interiéri maximálne 25 percent (avšak do 100 osôb). V prípade kultúrnych podujatí možno zaplniť najviac 50 percent kapacity na sedenie (maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri). Rovnako možno zaplniť maximálne 50 percent kapacity v prípade státia (maximálne však 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri). Do múzeí, galérií a výstavných siení sú v režime základ povolené len individuálne prehliadky do počtu jedna osoba na 15 metrov štvorcových.

V červených aj bordových okresoch je v režime OTP povolené organizovať hromadné podujatia pri naplnení maximálne štvrtiny kapacity. Pokiaľ nie je určená, v červených okresoch je povolených maximálne 150 a v bordových 50 osôb. Pri kultúrnych podujatiach možno naplniť maximálne polovicu kapacity, pričom v červených okresoch do 250 osôb v interiéri a do 500 v exteriéri. V bordových môže byť v interiéri do 150 a exteriéri 200 osôb. V režime OTP sú v červených okresoch povolené hromadné prehliadky do desať osôb, v prípade bordových okresov sú povolené len individuálne prehliadky pre jednu osobu na 15 štvorcových metrov.

V režime základ je povolené organizovať hromadné podujatia pre najviac desať osôb v červených okresoch a pre najviac šesť osôb v bordových. Kultúrne podujatia sú v červených okresoch povolené do polovičnej kapacity, avšak do 50 sediacich osôb. Prehliadky múzeí, galérií a výstav sú povolené len individuálne s obmedzením jeden návštevník na štvorcový meter. V bordových okresoch sú pre režim základ tieto návštevy zakázané, rovnako ako organizovanie kultúrnych podujatí.