V Texase havarovalo cvičné lietadlo americkej armády: Piloti sú zranení

Dvaja piloti utrpeli zranenia pri havárii cvičného lietadla americkej armády T-45C Goshawk, ku ktorej došlo v nedeľu neďaleko mesta Fort Worth v štáte Texas.

Trosky lietadla poškodili tri domy, nikoho na zemi však vážne nezranili, informovali podľa agentúry AP miestne úrady.

Obom pilotom sa podarilo katapultovať predtým, ako stroj dopadol na územie mesta Lake Worth, nachádzajúcom sa západne od Fort Worthu.

Šéf miestnej polície J.T. Manoushagian uviedol, že padák jedného pilota sa zamotal do elektrického vedenia. Hasičský zbor vo Fort Worthe informoval, že jeden z pilotov bol prevezený do nemocnice v Dallase a jeho stav je kritický. Druhého previezli do nemocnice vo Fort Worthe.

Pilot a jeho inštruktor uskutočňovali pred haváriou rutinný cvičný let, ktorý začali na medzinárodnom letisku v meste Corpus Christi.

Pri havárii došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie do 44 domov.