Žena počas tehotenstva zistila, že jej muž si píše s inými: Radikálny krok!

Žena bola zničená, keď zistila, že si jej manžel píše s inými ženami. Ako pomstu sa rozhodla ostrihať si dlhé vlasy.

Ako píše The Sun, používateľka TikTok zdieľala video, kde odhalila svoj plán po tom, čo v manželovom telefóne našla sexuálne správy. "V manželovom telefóne som našla chúlostivé správy, takže si ostrihám dlhé vlasy, ktoré údajne tak miluje,“ uviedla matka. Žena, ktorá bola v tom čase tehotná, odovzdala svoje prvé dieťa svojej mame a podnikla výlet do kaderníctva, kde jej dlhé kučeravé vlasy podstrihli.

Potom zdieľala video svojho nového vzhľadu, ktoré ju dojalo k slzám. „O môj bože, cítim sa krásne,“ napísala. Video si ľudia prehrali viac ako 12-miliónovkrát a komentovali ho 25-tisíc ráz. Užívatelia sociálnej siete matku so zlomeným srdcom podporili. Jeden komentujúci napísal reakciu v zmysle, že vyzerá úžasne. Ďalší používateľ komentoval slovami, že vyzerá ako kráľovná a môže si žiť vlastný život. V ďalšom videu užívateľka oznámila, že sa rozhodla opustiť svojho neverného manžela. Povedala, že sa práve rozchádzajú, no z bytu odchádza jej manžel a nie ona. Dodala, že je nadšená tak, že to viac ani nejde.