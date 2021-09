Muž si do rúk pichal litre vazelíny, aby vyzeral ako nadčlovek: Teraz čelí krutej realite

Muž s prezývkou „Popeye“, ktorý si pichol do bicepsov tri litre vazelíny, bol varovaný, že mu hrozí smrť, pokiaľ mu neodstránia falošný biceps.

Bývalý vojak, 25-ročný Kirill Tereshin, používal túto metódu, aby vyzeral ako nadčlovek, no teraz mu hrozí amputácia rúk, či dokonca smrť, uvádza The Sun. Už mu odstránili falošné tricepsy, no teraz ho čaká prvá operácia, počas ktorej by ho mali zbaviť obrovských implantátov z jeho bicepsov.

Chirurg Dmitrij Melnikov ho varoval. „Riziko komplikácií je v tomto prípade veľmi vysoké. Ale nečinnosť pacientovi nepomôže. Toxická látka v tele môže dlhodobo skomplikovať stav obličiek a viesť k smrti." Operácia by mala odstrániť stvrdnutú vazelínu, ktorú si pichal do ľavej ruky. Kirill povedal, že už čoskoro bude mať veľmi komplikovanú a náročnú tretiu operáciu, pričom dodáva, že nevie, ako to skončí. Priznáva, že sa musí zbaviť tejto „nočnej mory“, ktorú si spôsobil sám, keď mal 20 rokov. Povedal, že na dôsledky v tej dobe nemyslel.

Kirill je nadšený a veľmi šťastný z toho, že sa ho lekári ujali. Muž sa priznal, že má vážne obavy a veľmi sa bojí, pričom dodáva, že mal myslieť na budúcnosť skôr. Jeho katastrofálne lacné implantáty z vazelíny viedli k vysokej horúčke, silnej bolesti a celkovej slabosti. Kirillová operácia sa kvôli pandémii koronavírusu oneskorila takmer o rok. Bývalý vojak povedal, že je mladý a jeho imunitný systém sa s týmto zápalom zatiaľ len vyrovnáva, no naozaj nevie, čo bude ďalej. Preto, podľa vlastných slov, podstúpil operácie, ktoré mu pomôžu zbaviť sa týchto nočných môr.