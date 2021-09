Útek ako z filmu! Väzňov, ktorí vykopali tunel lyžicami a taniermi chytili: Bennett jasá

Izraelský premiér Naftali Bennett v nedeľu ocenil dolapenie zvyšných dvoch zo šestice palestínskych väzňov, ktorým sa pred takmer dvomi týždňami podarilo utiecť z prísne stráženej väznice Gilboa na severe Izraela.

Podľa spravodajského webu The Times of Israel Bennett označil spoločnú operáciu tajnej služby Šin Bet, izraelskej polície a armády za "pôsobivú, premyslenú a rýchlu", ale zopakoval a zdôraznil potrebu opraviť chyby v systéme, ktoré väzňom umožnili uskutočniť ich plány na útek.

"Niektoré systémy v štáte sa v posledných rokoch zhoršili a musia prejsť procesmi korekcie, zvýšenia účinnosti a zdokonalením," dodal premiér. "Je to možné a je potrebné, aby to fungovalo inak ... to, čo sa pokazilo, treba opraviť," vyhlásil Bennett.

Militantné hnutie Islamský džihád palestínskych väzňov napriek ich dolapeniu opäť označil za "hrdinov" a avizoval, že palestínsky ľud sa "nevzdá" a bude reagovať na izraelské "zločiny a agresiu". Dvojicu väzňov vypátrali a zadržali pri spoločnej operácii izraelskej armády s protiteroristickými jednotkami, ktorá sa odohrala v noci na nedeľu v meste Džanín na okupovanom západnom brehu Jordánu.

Zatknutie umožnili informácie získané službou Šin Bet, ktorá identifikovala budovu v Džaníne, kde sa poslední väzni na úteku skrývali, napísali The Times of Israel. Spolu s väzňami na úteku boli zadržaní aj dvaja ďalší muži, ktorí údajne utečencom pomohli. Podľa izraelského webu je naďalej nejasné, ako mohlo dôjsť k úteku skupiny väzňov z prísne stráženej väznice. V kauze sa vedie vyšetrovanie.

Právnik Jakubu Kadriho, jedného z utečencov, pre palestínsku televíziu povedal, že väzni pôvodne neplánovali utiecť 6. septembra, ale o niečo neskôr. Svoj plán však urýchlili, pretože sa obávali, že stráže začali byť podozrievavé a všimli si zmeny v ich väzenskej cele. Väzni svoj útek plánovali niekoľko mesiacov, pričom - podľa vyjadrenia právnika iného väzňa - tunel na útek začali kopať v decembri. Na hĺbenie zeme používali lyžice, taniere a dokonca aj rúčku kanvice.