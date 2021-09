Tínedžerka sa bezhlavo zaľúbila do 61-ročného otca dvoch detí: Rodičia zalarmovali políciu!

Pre túto dvojicu je vek naozaj len číslo. Tínedžerka sa bezhlavo zaľúbila do 61-ročného otca dvoch detí a rozhodla sa mu povedať svoje áno. Čo na to jej rodičia?

Ako uvádza portál The Sun, vojenská policajná dôstojníčka Audrey Cheyenne-Smiley Moon mala len 19-rokov, keď sa po prvýkrát zoznámila so 61-ročným Kevinom. Dvojica na seba natrafila na internetovej zoznamke Badoo začiatkom roka 2020. Napriek tomu, že medzi nimi bol 42-ročný vekový rozdiel, mladučkú Audrey zaujalo, že Kevin je veterán, ktorý pracoval pre vojenskú políciu.

Po niekoľkých mesiacoch online dopisovania si povedali, že je ten pravý čas stretnúť sa a vyznať si lásku tvárou v tvár. V júli 2020 sa oficiálne osobne stretli a dali svoju prvú pusu. „Bola som nadšená aj nervózna, keď som ho videla. Stále hovorí o dni, kedy na mňa uprel oči s takou vášňou. Kevin urobil prvý krok. Vzal moju tvár do dlaní a dali sme si prvý bozk v deň, ako sme sa prvýkrát stretli. Obaja sa rozhodne môžeme zhodnúť na tom, že to bola láska na prvý pohľad,“ opisuje ich prvé spoločné chvíle Audrey.

„To, čo robí náš vzťah takým skvelým a dokonalým, je naša stále rastúca láska jeden k druhému,“ pochválila sa Audrey z mesta Modesto v Kalifornii. Predtým, ako sa spoznali, bol Kevin 19 rokov ženatý a vychoval dve deti vo veku 16 a 23 rokov. Jeho deti ich vzťah podporujú a teší ich, že sú spolu šťastní.

Keďže je Kevin starší ako obaja rodičia Audrey, ktorí majú 38 a 43 rokov, spočiatku ich vzťah pred rodinou tajila. Nakoniec sa však rozhodla ísť s pravdou von. Prvé stretnutie však vôbec neprebehlo podľa jej predstáv. Audrey napísala rodičom správu o jej novom partnerovi a ruka v ruke sa vybrali k nej domov, aby sa stretli aj osobne. Tam však na nich nečakali len zvedaví rodičia, ale aj polícia, ktorú okamžite zalarmovali.

„Tri dni naňho kričali zakaždým, keď za mnou prišiel, a urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby mu povedali, aký je hrozný kvôli tomu, že ma miluje. Zo začiatku to bolo strašidelné, ale Kevin bol pripravený stáť si za tým, v čo veril,“ povedala Audrey a dodala, že sa mu to nakoniec podarilo a jej rodičia si Kevina po nejakom čase obľúbili. 1. augusta 2021 zaľúbenci utiekli a vzali sa v malej kaplnke v Nevade. Teraz si plánujú spoločnú budúcnosť a snívajú o bábätku.

„Stále sa na neho pozerám očami plnými čistej lásky a radosti a on sa na mňa pozerá rovnako. Niekedy sme takí šťastní, že začneme plakať. Milujem to, aký je vášnivý a trpezlivý. Má takú čistú a milujúcu dušu,“ opisuje svojho manžela Audrey. Dvojica v súčasnosti spolu nežije, avšak plánujú spoločné bývanie hneď ako Kevin pôjde do dôchodku.