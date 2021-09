Krym je opäť centrom diania: Ukrajina uvalila sankcie na organizátorov ruských volieb

Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBO) uvalila sankcie na organizátorov ruských parlamentných volieb na Kryme a v samozvaných republikách v Donbase.

Oznámil to v piatok tajomník RNBO Olexij Danilov, informuje tlačová agentúra TASS.

"Väčšina týchto sankcií sa vzťahuje na jednotlivcov zainteresovaných v organizovaní a realizácii volieb do ruskej Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) na Kryme a v Donbase. Tieto opatrenia sa týkajú členov volebnej komisie, kandidátov, aktivistov zapojených do predvolebnej kampane a pozorovateľov," vyhlásil Danilov. Podľa jeho vyjadrenia budú sankcie uplatnené voči 53 členom miestnej volebnej komisie, 33 uchádzačom o kreslá v Štátnej dume a siedmim činiteľom "priamo zapojeným" do organizovania volieb. Konkrétne mená zverejní Kyjev v dekréte, ktorý v nasledujúcich dňoch podpíše ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Danilov zároveň varoval pred možnými sankciami voči zahraničným pozorovateľom na Kryme. "Vieme, že na toto územie plánuje prísť množstvo francúzskych, venezuelských, srbských a iných pozorovateľov. Opäť preto zdôrazňujem: naše sankcie sa dotknú všetkých, bez ohľadu na to, či budú mať diplomatickú imunitu alebo nie," dodal. Krymská republika a Sevastopol, mesto s osobitným štatútom na Krymskom polostrove, kde väčšinu obyvateľstva tvoria etnickí Rusi, odmietli uznať legitimitu úradov, ktoré sa dostali k moci na pozadí nepokojov počas štátneho prevratu na Ukrajine vo februári 2014.

Krym a Sevastopol usporiadali 16. marca 2014 referendum, v ktorom sa vyše 96 percent tamojšieho obyvateľstva vyslovilo za odtrhnutie sa od Ukrajiny a pripojenie sa k Ruskej federácii. Ruský prezident Vladimir Putin podpísal 18. marca 2014 zmluvy o reunifikácii a 21. marca 2014 tieto dokumenty ratifikoval ruský parlament.

Hlasovanie vo voľbách v Rusku sa koná tri dni - 17., 18. a 19. septembra. Okrem poslancov Štátnej dumy sa v 12 regiónoch rozhoduje aj o ich najvyššom predstaviteľovi a v 39 subjektoch sa volia poslanci zákonodarných zborov.