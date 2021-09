Úder pre vládu Bidena: Poradný výbor odmietol odporúčanie 3. dávky vakcíny Pfizer

Americký federálny poradný výbor v piatok jasne odmietol plán na ponúknutie tretej podpornej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer pre ľudí vo veku od 16 rokov.

Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Hlasovanie vo výbore skončilo pomerom 16:3 v neprospech odporúčania podpornej dávky, čo AP zhodnotila ako úder pre snahy vlády prezidenta Joea Bidena o posilnenie ochrany ľudí proti koronavírusu v čase šírenia vysoko nákazlivého delta variantu.

Členovia výboru nezávislých expertov pri Federálnom úrade pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) počas niekoľkohodinovej diskusie vyjadrili nespokojnosť s tým, že firma Pfizer poskytla len málo údajov o bezpečnosti dodatočných dávok. Sťažovali sa tiež, že údaje poskytnuté izraelskými vedcami o očkovaní tretími dávkami nemusia byť vhodné, pokiaľ ide o predpovedanie vývoja v USA, píše AP.

Mnohí odborníci, ktorí hlasovali proti tretím dávkam, podľa AFP vyjadrili tiež znepokojenie nad rizikom myokarditídy (zápalu srdcového svalu) po tretej dávke vakcíny u mladších mužov, povedali však, že by podporné dávky schválili pre staršie vekové skupiny, ak by sa ich pýtali na takéto odporúčanie.

Vedci v USA vyjadrili v uplynulých dňoch protichodné názory na podporné dávky a to, kto by ich mal dostať, pričom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dôrazne namietala proti tomu, aby bohaté krajiny očkovali ľudí tretími dávkami, keď chudobné krajiny nemajú dostatok vakcín ani na prvé dávky.

Členovia poradného výboru FDA hlasovali o otázke: "Ukazujú dôkazy, že podporná dávka (vakcíny) Pfizer by bola bezpečná a účinná pre ľudí vo veku 16 rokov a starších?"