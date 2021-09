V nemocnici zažila šok! Lekári jej povedali, že je tehotná, ale... Ona nemala sex vyše roka

Žena sa podelila o svoje zdesenie po tom, ako jej lekári povedali, že je tehotná, napriek tomu, že viac ako rok nemala sex.

Znie to nemožne, však? Presne to si myslela používateľka TikToku Samantha Gibson, keď prvýkrát počula od lekárov, že čaká bábätko. Ako píše The Sun, o svoje skúsenosti sa podelila vo videu, ktoré si ľudia prehrali takmer miliónkrát. Stovky ľudí napísali komentár v zmysle, že chcú o situácii vedieť viac. V ďalšom videu Samantha vysvetlila, že si myslí, že lekári omylom splietli jej výsledky krvných testov s niekým iným.

„Išla som k doktorovi na krvný test a ukázalo sa, že som tehotná - majte na pamäti, že som to nerobila asi rok alebo dva,“ povedala. „Išla som k doktorovi, pretože sa mi začínala točiť hlava a začalo ma veľmi bolieť brucho. Keď som to dostala, doslova som sa nemohla ani pohnúť či chodiť,“ dodala Samantha. Dodala, že stále nevie príčinu svojej bolesti.

Vo videu sa ľudí pýta, že ak to niekto chápe, má jej to vysvetliť. „Išla som na krvné testy... Urobili mi krvný test, zavolali ma a povedali mi, že mám veľmi vysokú hladinu tehotenských hormónov,“ povedala. Následne jej oznámili, že je tehotná. Samantha povedala, že nie je tehotná, pretože nemala sex asi rok alebo dva, a teda je to nemožné. Následne ju donútili, aby si urobila klasický tehotenský test, ktorý má ocikať. Ten jej vyšiel negatívny. Potom jej povedali, že jej urobia ešte jeden krvný test, len pre istotu.

Samantha prezradila, že po ďalšom krvnom teste sa jej už nikdy nikto neozval. Tehotná nie je. Dodala, že si myslí, že výsledky sa museli nejak pomiešať, pretože tehotná naozaj nie je. K lekárovi sa však musí vrátiť, pretože jej bolesti pretrvávajú. Žena povedala, že lekári pravdepodobne zabudli na fakt, že prišla kvôli bolesti.