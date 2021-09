Pred 6 rokmi odišla k ISIS, jej život sa kruto zvrtol: Slová, z ktorých naskakujú zimomriavky

Nevesta muža z ISIS, Shamima Begum, sa ospravedlnila za vstup do teroristickej organizácie a apelovala na britského premiéra Borisa Johnsona, aby jej umožnil návrat do Veľkej Británie.

Ako uvádza New York Post, Shamima Begum vo svojom prvom televíznom rozhovore povedala, že by radšej zomrela, než by sa vrátila k džihádistom. „Viem, že existujú ľudia, ktorí bez ohľadu na to, čo hovorím alebo robím, neuveria, že som sa zmenila a neveria, že chcem pomôcť,“ povedala pre ITV v relácii Good Morning Britain. „Ale tým, ktorí majú v srdci čo len kvapku milosrdenstva, súcitu a empatie, hovorím z hĺbky srdca, že ľutujem každé rozhodnutie, ktoré som urobila, odkedy som prišla do Sýrie,“ prezradila.

Shamima mala len 15 rokov, keď sa spolu s dvoma spolužiakmi vydala do Sýrie, aby sa pripojila k ISIS. Povedala, že sa vydala za extrémistu z Holandska a mala tri deti. Teraz má 22 rokov a žije v utečeneckom tábore v Sýrii. Žena sa pokúsila vrátiť domov, no britská vláda jej v roku 2019 zrušila občianstvo z dôvodu národnej bezpečnosti. Shamima neúspešne bojovala za obnovenie svojho pasu. Premiérovi adresovala zásadný odkaz: „Myslím, že by som vám mohla veľmi pomôcť v boji proti terorizmu, pretože zjavne neviete, čo robíte.“ Dodala, že nechce nikomu ublížiť – ani v Sýrii, ani nikde inde na svete. Pokračovala slovami, že v minulosti nevedela, že ide o teroristickú organizáciu. Myslela si, že ide o islamskú komunitu.

Sajid Javid, ktorý sa ako minister vnútra rozhodol zrušiť Shamimine občianstvo, si stál za svojim rozhodnutím a v stredu pre televíziu ITV News povedal, že to bolo správne rozhodnutie. "Keď som videl, čo som urobila, a informácie, ktoré som dostal od svojich poradcov a našich spravodajských agentúr, bolo to nakoniec veľmi jednoznačné rozhodnutie," povedal Sijad.

Shamima uznala, že pre niektorých Britov môže byť ťažké odpustiť jej, pretože žili „v strachu z ISIS a zo straty blízkych“, poznamenala však, že aj ona žila v strachu z ISIS a bála sa o to, že príde o svojich milovaných. Mladá žena označila bombové útoky na Manchester z roku 2017 (pri ktorých zomrelo 22 ľudí) za odvetu za vojenské útoky na pevnosti ISIS. Teraz svoje komentáre objasnila. „Neverím, že jedno zlo ospravedlňuje druhé zlo. Nemyslím si, že by ženy a deti mali byť zabíjané kvôli pohnútkam iných ľudí a kvôli agendám iných ľudí,“ povedala. Shamima dodala, že keď situáciu prvýkrát komentovala, nevedela, že pri atentáte sa zranili aj ženy a deti.