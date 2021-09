Ktorý liek kupovali Slováci v minulom roku najviac? Odpoveď vás neprekvapí

Najkupovanejším voľnopredajným liekom v roku 2020 sa stal liek proti bolesti a na zníženie horúčky Paralen.

Minulý rok zároveň pacienti najviac zaplatili za voľnopredajné lieky na ochorenia respiračného systému, a to 45,9 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.

V rebríčku spotreby liekov hradených z verejného zdravotného poistenia bolo vydaných najviac balení analgetika Novalgin. "V poradí spotreby liekov hradených z verejného zdravotného poistenia po ňom nasledovali lieky na kardiovaskulárny systém," priblížila Sivá.

Bez predpisu bolo predaných najviac balení liekov na respiračný systém, a to 8,4 milióna balení, nasledovali lieky na tráviaci trakt so 7,6 milióna balení a lieky na nervový systém so 7,3 milióna balení. "Z pohľadu úhrady pacienti najviac zaplatili za voľnopredajné lieky na respiračný systém (45,9 milióna eur), ďalej za lieky na tráviaci trakt a metabolizmus (45,3 milióna eur) a na muskuloskeletálny systém (34,3 milióna eur)," vysvetlila hovorkyňa.

V roku 2020 poklesla aj spotreba voľnopredajných liekov. Úhrada občanov za lieky bez lekárskeho predpisu sa v minulom období kontinuálne zvyšovala, v porovnaní s rokom 2010 vzrástla spotreba v roku 2019 o 66,1 percenta.