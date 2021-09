Obyvatelia Luníka na návštevu pápeža nezabudnú: Zásadná zmena na sídlisku po odchode Svätého Otca!

Na košickom Luníku IX má aj v nadväznosti na návštevu pápeža Františka pribudnúť oddychová zóna s pamätným krížom.

Z dôvodu tejto realizácie má o prenájme mestského pozemku pre mestskú časť (MČ) Luník IX rokovať mestské zastupiteľstvo (MsZ).

Iniciátormi zámeru sú miestna skupina Saleziánov don Bosca, ktorá pôsobí na Luníku IX a MČ. „Zámerom je vytvoriť na území MČ pokojné miesto pre osobné duchovné aktivity obyvateľov MČ – miesto pokoja pre rozjímanie a relax. V okolí kríža sa počíta s vytvorením lavičiek, spevnených plôch, výsadbou zelene a napojením na jestvujúci peší ťah,“ uvádza mesto v návrhu, ktorým sa bude MsZ zaoberať vo štvrtok 23. septembra. Pamätný kríž s vlastnou oddychovou zónou má podľa neho prispieť k estetizácii a oživeniu vstupu na územie MČ. „Sú tam regulatívy, ku ktorým sa vyjadroval Útvar hlavného architekta (ÚHA). Dávali sme to do súladu s územným plánom, konzultovali sa veci so Správou mestskej zelene tak, aby bola zvolená aj správna vegetácia - aby sme znížili klimatické dosahy a aby tam boli ľahko udržiavateľné dreviny,“ povedal riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop.

Podľa starostu MČ Marcela Šaňu chceli oddychovú zónu s lavičkami vytvoriť na začiatku sídliska už skôr. Prvotný nápad sa však postupne vyvíjal, k čomu prispela aj návšteva Svätého Otca. S realizáciou by chceli začať na jar budúceho roka.

Kamenný kríž by mal byť vysoký približne 3,5 metra. „Dodáme korpus - samotnú sochu Ježiša Krista. Aj on bol jedným z nás. Pripomínať má stretnutie Boha s človekom, pričom pápež František, ktorý sem prišiel, stavia most medzi nami a Bohom. A mosty medzi sebou by sme mali stavať aj my. Chceme, aby obyvatelia sídliska cítili, že sú súčasťou mesta,“ povedal pre TASR za saleziánov Peter Žatkuľák s tým, že súčasťou má byť aj pamätná tabuľa, ktorú Svätý Otec požehnal počas utorkového (14. 9.) stretnutia s rómskou komunitou v Košiciach.

Celková všeobecná hodnota pozemku, ktorú mesto plánuje MČ prenajať, je podľa znaleckého posudku necelých 77.500 eur. MČ vzhľadom na verejnoprospešný a nekomerčný charakter projektu požaduje prenájom v sume jedno euro ročne.