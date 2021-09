Toto nemá obdoby: Cena Windows 10 klesla na 5 €, Office 2019 je v MEGA zľave!

Keď Microsoft predstavil Windows 11, bolo jasné, že ho nemôže spoplatniť pre úplne všetkých ľudí. A mali sme pravdu. Tí z vás, ktorí používate stále aktuálny Windows 10 získate zadarmo veľkú aktualizáciu na najmodernejší operačný systém Windows 11.

Aby ste boli pripravení na všetko, kúpiť si môžete lacný Windows 10, ktorého cena neustále klesá. Len nedávno stál ešte vyše 7 €, dnes ho už kúpite len za 5,68 €. To všetko vďaka aktuálnej zľave Back to school, ktorá prebieha v obchode GoDeal24. Veď posúďte sami.

• Windows 10 Professional - 7.35€

• Windows 10 Pro Professional - 2 PCs - 11.35€ (1 licencia za 5,68 €)

Ako vidíte, jedna licencia vás môže vyjsť už len na 5,68 €. Okrem toho vašu pozornosť upriamime aj na Office 2016 a 2019, ktorých cena vôbec prvýkrát klesla pod hranicu 20 €. To je cena, ktorú si môže dovoliť naozaj drvivá väčšina ľudí. Do školy a do práce tak budete mať počítač či notebook vybavený tak, ako sa patrí.

45 % zľava s kupónom SOLE45

V prípade, ak nehľadáte Pro verziu Windows 10 alebo hľadáte úplne iný typ Windowsu, obrátiť sa môžete na fantastickú 45 % zľavu. Pri objednávke pritom stačí zadať kupón SOLE45, ktorý cenu zníži na úroveň, akú môžete vidieť nižšie.

• Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – 8.76€

60 % zľava s kupónom SOLE60

Windows bez kancelárskeho balíčka programov Office akoby ani nebol. Nevedieť napísať dokument vo Worde, pripraviť kreatívnu prezentáciu v Powerpointe či otvoriť tabuľky v Exceli by bol hriech. Našťastie, obchod GoDeal myslel aj na takých zákazníkov, ktorí chcú skombinovať príjemné s užitočným.

Kúpiť si tak môžete balíček OS + Office za zvýhodnenú cenu. Na výber pritom máte z Windows 10 Home alebo Pro a Office 2016 a Office 2019.

• Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Bundle – 35.86€

Zakúpenie licencií je veľmi jednoduché. Po zaplatení vám prídu veľmi rýchlo na email a hneď ich môžete použiť. Je však nutné dodať, že akcie sú obmedzené časovo, preto v prípade záujmu netreba otáľať.

Ak by ste narazili na nejaký problém s objednávaním alebo ak by vám náhodou neprišla licencia na email, neváhajte kontaktovať podporu GoDeal24 na emailovej adrese service@godeal24.com. Podpora funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.