Oplatí sa firmám a živnostníkom zarábať si cez Wilio?

Wilio je platforma, na ktorej si viete zarábať či privyrábať tým, že budete ponúkať služby zákazníkom z vášho okolia. Nie ste si istí, či je Wilio vhodné pre vás? Čítajte ďalej.

Wilio je seriózna platforma, ktorá vám pomôže nájsť zákazníkov z vášho okolia. Môžete si pomocou nej dobre zarobiť, ak poskytujete takmer akékoľvek služby pre stavbu, rekonštrukciu bytu, domu aj záhradu. Ak hľadáte spôsob, ako zarobiť konzistentný príjem a ste firma, živnostník, remeselník, stavbár, maliar, inštalatér, záhradník či upratovačka, neváhajte. Na Wiliu je vyše 400 rôznych kategórii, v rámci ktorých môžete svoje služby poskytovať.

Čo je to Wilio a ako funguje?

Wilio je slovenská webstránka a mobilná aplikácia. Spája ľudí, ktorí potrebujú využiť rôzne služby, práve s odborníkmi a firmami na dané služby z ich okolia. Na Wilio sa môžete zaregistrovať bezplatne, a tak si ho môžete aj jednoducho vyskúšať.

Či už pôjde o tepovanie kobercov, údržbárske práce, kosenie trávnika, rekonštrukciu bytu, alebo inštaláciu garniží, podľa toho, aké máte zručnosti, na Wilio nájdete kategórie, v ktorých môžete svoje služby ponúkať.

Na Wilio je každý svojím vlastným šéfom

Po zaregistrovaní a nastavení vlastného profilu, si môžete prezrieť dostupné dopyty podľa vašich zručností. Ak nájdete dopyty, ktoré vás zaujímajú, pošlite zákazníkovi svoju ponuku, v ktorej sa predstavíte a prípadne predložte potenciálnemu klientovi aj vašu cenu. Ak si zákazníka získate a odvediete profesionálnu a kvalitnú prácu, získate dobré recenzie.

Poskytovať služby cez Wilio vám dáva flexibilitu. Sami sa rozhodujete, kedy a akú prácu budete robiť a určujete si cenu vašej práce. Ak ste šikovní, Wilio je skvelý spôsob, ako si zarobiť peniaze tým, čo robíte radi.

Nájdite si nových zákazníkov vo vašom mobile

Na Wilio je skvelé aj to, že je k dispozícii aj aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť do vášho telefónu. Toto je zaujímavé pre každého, kto je stále na cestách. Stačí otvoriť aplikáciu a rýchlo zistíte, či pribudli nové dopyty, na ktoré by ste mohli dať svoju ponuku. Aplikáciu Wilio si môžete stiahnuť v obchode App Store a Google Play.

Zhrnutie – výhody aj nevýhody

Výhody • Wilio je legitímny spôsob, ako zarobiť peniaze navyše. • Dopyty sú k dispozícii pre rôzne služby a úrovne zručností. • Potenciálne si môžete zarobiť na plný úväzok. • Môžete robiť prácu, ktorú máte radi.

Nevýhody • Vo vašom okolí nemusí byť práve teraz dostatočné množstvo dopytov.

Ako začať s Wiliom?

Ak chcete Wilio vyskúšať, vytvorenie profilu je zadarmo. Vyberte si služby, ktoré poskytujete. Potom určíte lokalitu, kde môžete alebo chcete vaše služby poskytovať. Wilio vám bude posielať dopyty od zákazníkov z vášho okolia a pre ten typ služby, ktorú ste si zvolili. Pridajte popis, fotografie a všetko, čo vás odlišuje od konkurencie. Potom sa už iba sami rozhodujete, ktoré dopyty sú pre vás zaujímavé. Pozriete si detailný popis a ak vás daný dopyt zaujme, oslovíte zákazníka s vašou ponukou.

Pri oslovovaní zákazníka je vhodné uviesť základnú cenu, zvyčajne hodinovú sadzbu alebo paušálny poplatok, aby zákazníci mohli vopred získať predstavu o tom, koľko si remeselník účtuje. Ak sa nedá určiť cena služby bez toho, aby ste najskôr vedeli podrobnosti o práci, môžete uviesť cenové rozpätie, napríklad minimum a maximum za štvorcový meter.

Kto sa môže prihlásiť do Wilio?

Wilio umožňuje poskytovať služby už vo vyše 400 kategóriách, ako sú napríklad:

• stavby, prestavby a rekonštrukcie

• práce na záhrade

• elektrikárske, vodoinštalatérske, plynárske práce

• obklady, dlažby, sadrokartóny, maliarske práce

• remeslá

• opravy

• upratovacie práce

… a mnoho ďalších

Viac na www.wilio.sk/dopyty.