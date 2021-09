Bratislavský arcibiskup neskrýva nadšenie: Pápež v mnohých opäť nanovo zapálil oheň viery

Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský sa na záver svätej omše v Šaštíne poďakoval Svätému Otcovi Františkovi za jeho apoštolskú cestu na Slovensku. Vyjadril mu vďaku, že slávil v stredu najsvätejšiu Eucharistiu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska.

Poukázal na to, že pápež v mnohých opäť nanovo zapálil oheň viery a teraz bude už len na nás, ho udržať.

"Je to veľká pocta a radosť pre národnú mariánsku svätyňu, pre Bratislavskú arcidiecézu a pre celú našu vlasť. Sme veľmi šťastní, že sme pod vaším vedením mohli vyjadriť našu veľkú úctu a lásku našej nebeskej Matke," povedal Zvolenský. Zároveň Svätému Otcovi poďakoval za to, že popri svojich povinnostiach prijal pozvanie a prišiel na Slovensko. "A že ste zostali s nami až do slávnosti Panny Márie Sedembolestnej, ako ju voláme v našej tradícii," povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska.

"Peter kráčal po slovenskej zemi. Navštívil nielen naše hlavné mesto Bratislavu, ale aj Košice a Prešov. A naplnil náš sen, aby sme sa s ním mohli stretnúť v Šaštíne," poznamenal Zvolenský. Podľa jeho slov Svätý Otec putoval po Slovensku, aby nám ukázal s Máriou a Jozefom cestu, ktorá vedie k Ježišovi.

Vo svojom príhovore Zvolenský poďakoval pápežovi za to, že Slovákom znova pripomenul, že sa máme venovať chudobným a že si nesmieme prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc. "Vďaka, že ste nás posilnili vo vzájomnom vzťahu katolíkov rímskeho a gréckeho obradu, sme synmi a dcérami tej istej katolíckej cirkvi," podotkol. Vďaku vyjadril aj za to, že sa hlava katolíckej cirkvi stretla s predstaviteľmi židovského náboženského spoločenstva a s predstaviteľmi kresťanských cirkví, s ktorými sa usilujú hľadať cesty k plnej jednote.

"Vďaka, za stretnutie s našimi mladými, kde ste im otvorili svoje otcovské srdce. A kde ste nám pripomenuli, aby sme nestratili schopnosť obdivovať a snívať," vyhlásil Zvolenský. Poukázal na to, že pápež v mnohých opäť nanovo zapálil oheň viery. "Teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali, aby čím viacerí Pána Boha poznali a milovali a aby sa venovali pomoci blížnym," dodal.

Zároveň poprosil pápeža, aby, keď sa vráti do Ríma, spomínal na Slovensko a myslel na Slovákov vo svojich modlitbách.

Svätý Otec sa zo Šaštína presunie na letisko do Bratislavy, odkiaľ odletí do Ríma.