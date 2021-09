Vodiči, zvýšte opatrnosť: Dopravným obmedzeniam sa nevyhne ani Bratislava

Návšteva pápeža Františka (12. - 15. 9.) si v hlavnom meste vyžiadala dočasné uzávery viacerých ciest a komunikácií, s čím budú súvisieť prerušenie premávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) a zmeny na niektorých linkách. Platiť budú dopravné obmedzenia, keď bude na nevyhnutne potrebný čas prerušená premávka.

Po trasách presunov bude zároveň zakázané zastavenie i státie, a to vrátane chodníkov. S obmedzeniami treba počítať aj na priľahlých cestách, ktoré sa napájajú na uzatvorené komunikácie. Obmedzenia sa dotknú aj hraníc.

Obmedzenia MHD počas celého obdobia:

- Autobusy linky 147 nebudú premávať cez Kalváriu a linka 41 bude jazdiť po upravenej trase: Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková, v nadväznosti na trolejbusovú linku 203.

Obmedzenia MHD v stredu:

- Približne od 6.30 do 9.00 h bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Pod stanicou – Pražská – Patrónka – Stn. Lamač. Linky MHD budú odklonené.

- Približne od 12.30 do 14.30 h bude prerušená premávka MHD v úseku Avion Shopping Park – Letisko. Linky MHD budú skrátené.

- Zmeny sa dotknú autobusových aj trolejbusových liniek 21, 25, 30, 32, 37, 41, 43, 61, 63, 65, 69, 83, 96, 147, 204, 207, 211 a 212.

- V skorých ranných hodinách budú vypravené mimoriadne nočné spoje v smere na hlavnú stanicu: N33, N34, N53, N55, N61, N70, N72, N80, N93, N95.

Dopravné obmedzenia v stredu:

- V predpoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním v okolí Horského parku v Starom Meste, v Mlynskej doline, na Lamačskej ceste, tiež na diaľnici D2 v smere do ČR. Popoludní na diaľnici D2 v smere z ČR do Bratislavy a na diaľničnom obchvate D1:

- Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Brnianska, križovatka Patrónka, Lamačská: 7.00 - 8.00 h,

- diaľnica D2 od Bratislavy smer na Kúty: 7.00 - 9.00 h,

- uzavretie diaľnice D2 smer Veľké Leváre - Bratislava: asi o 8.00 h,

- diaľnica D1 smer Letisko M. R. Štefánika: 12.00 - 14.00 h.

Obmedzenia na hraniciach v stredu:

- hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do SR pre nákladnú dopravu: 6.00 - 8.00 h,

- hraničné priechody Brodské - Břeclav v smere do SR pre všetky druhy dopravy: 11.00 - 13.00 h,

- hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do SR pre nákladnú dopravu: 12.30 - 13.30 h.