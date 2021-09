Dôležitý oznam: Cestu od Kútov uzavreli, sektory sú otvorené do 9.00 h!

Aktualizované Foto

Cesta v smere Kúty – Šaštín-Stráže je momentálne uzatvorená. Vzhľadom na dopravnú situáciu na cestách organizátori upravili vstup do sektorov a návštevníci svätej omše môžu do nich vstupovať o hodinu dlhšie, a to do 9.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.