Policajti našli 22 cudzincov, ktorých ozbrojenci uniesli z hotela: Všetci sú nažive

Polícia v strednej časti Mexika našla 38 ľudí vrátane 22 cudzincov pochádzajúcich z Haiti a Kuby, ktorých neznámi ozbrojenci uniesli z miestneho hotela. Informovala o tom v noci na stredu agentúry AP s odvolaním sa na tamojšieho úrady.

Prokurátor Federico Garza Herrera v štáte San Luis Potosí uviedol, že príslušníci Národnej gardy našli obete únosu na ceste neďaleko mesta Matehuala, kde ich únoscovia zrejme nechali. Šlo o 16 Mexičanov a 22 cudzincov vrátane troch detí a tehotnej ženy. Všetci sú nažive.

V súvislosti so skupinou cudzincov nebolo bezprostredne jasné, či šlo o migrantov. Pôvodné správy naznačovali, že niektoré osoby pochádzajú z Venezuely.

Podľa prokuratúry ozbrojenci dorazili do hotela v Matehuale na troch vozidlách v utorok skoro ráno miestneho času, vtrhli do budovy a uniesli hostí. Niektoré doklady unesených osôb sa našli v izbách. Únoscovia údajne vzali aj knihu hostí.

Mnohým migrantom pri ich snahe dostať sa do USA hrozia aj nebezpečenstvá, ako sú únosy, vydieranie, znásilnenie a dokonca aj vraždy. Niektorí migranti sú tiež nútení pracovať pre drogové kartely, uviedla agentúra Reuters.

Po príchode amerického prezidenta Joea Bidena do Bieleho domu, ktorý počas predvolebnej kampane avizoval humánnejšie zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, došlo k prílevu nelegálnych migrantov smerujúcich do oblasti Mexika pri južných hraniciach Spojených štátov, pripomenula agentúra AFP.