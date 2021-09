Teodor z košického sídliska sa teší na pápeža: Toto tu v živote nebolo

Na stretnutie s pápežom Františkom na košický Luník IX prišli okrem domácich obyvateľov napríklad aj Rómovia z Jarovníc v okrese Sabinov.

Medzi účastníkmi je tiež bývalý dobrovoľník, ktorý sa s rodinou po rokoch prišiel pozrieť na toto sídlisko.

„Z našej osady nás prišlo veľa, budú aj vystupovať, majú nacvičený program. Chceme toho načerpať čo najviac. Tešíme sa hlavne na tú duchovnú časť,“ povedala pre TASR 34-ročná Danka z Jarovníc s tým, že od Svätého Otca očakávajú povzbudenie. Na pápeža sa z tejto farnosti teší aj 48-ročný Dezider. „Som katolík a verím v Boha, Ježiša aj Pannu Máriu. Svätý Otec je akoby náš otec, milujeme ho,“ uviedol.

Medzi účastníkmi stretnutia je i 66-ročný obyvateľ Luníka IX Teodor. Ako uviedol, je veriaci a chcel využiť túto príležitosť. „Budem počúvať, čo bude rozprávať. Toto tu v živote nebolo,“ povedal s tým, že z rodiny prišiel na podujatie sám. Viacerí obyvatelia sídliska podľa neho neprišli aj preto, že nie sú zaočkovaní.

Ako povedal, v rámci príprav bolo na tomto sídlisku rušno. Pripomenul, že v súvislosti s návštevou pápeža Františka prešla opravou aj prístupová cesta. Priznal, že teraz je sídlisko krajšie, vyzdobenejšie a čistejšie. „Keby neprišiel, asi by neopravovali cestu. Poniektorí si to neuvedomia, kde bývajú a robia bordel,“ dodal.

Na Luník IX sa po rokoch prišiel spolu s rodinou pozrieť aj Ľuboš Minčák z Nového Salaša z okresu Košice-okolie, ktorý bol kedysi dobrovoľníkom na tomto sídlisku. Podľa neho prišli na stretnutie pápeža s rómskou komunitou aj preto, že oproti iným podujatiam sa tam očakávalo menej ľudí a vďaka tomu môžu byť bližšie pri pápežovi. „Svätý Otec nám ukazuje, že sú tu ďalší ľudia, je tu chudoba - máme to vidieť a nejako si pomáhať. Prišiel som tu aj s deťmi, aby videli, že je to normálne,“ uviedol. Podľa neho Rómovia nie sú zlí ľudia, len žijú v iných podmienkach. „Niekedy rozprávame Rómovia – Nerómovia. Nie je to náhoda, že my nie sme Rómovia, máme také šťastie alebo podmienky? Som vďačný, že som tu. Chcem, aby bolo normálne žiť medzi Rómami, chorými, medzi rôznymi ľuďmi,“ doplnil.

Maja Šeligu z Gréckokatolíckej rómskej misie, ktorý prišiel podporiť Rómov na Luníku IX, zaujíma, či pápež Slovákom povie, aby navštevovali túto perifériu, alebo sa zameria viac na povzbudenie Rómov. „Ale určite to bude zjednocujúce, aby sme si dobre nažívali – Slováci a Rómovia,“ povedal.