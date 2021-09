V Handlovej sa chystá očkovanie bez registrácie: Ľudia dostanú na výber z dvoch vakcín

byvatelia Handlovej a miestneho mikroregiónu budú mať opäť možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 priamo v Handlovej.

Vakcinácia bez potrebnej registrácie sa uskutoční 23. septembra, samospráva teraz zisťuje predbežný záujem. Informovala o tom v utorok hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Zdravotníci budú očkovať v Podnikateľskom inkubátore od 10.00 do 16.00 h, a to dvoma druhmi vakcín. "Mesto zisťuje predbežný záujem o druh vakcíny od obyvateľov Handlovej a mikroregiónu. Na očkovaní sa budú môcť zúčastniť neregistrované osoby s registráciou na mieste do vyčerpania zásob dávok očkovacej látky," uviedla Paulínyová.

Očkovanie je podľa nej nízkoprahové, teda určené pre ľudí so zníženou dostupnosťou očkovania, ktorým v očkovaní bráni vzdialenosť očkovacieho centra, zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie, nemožnosť registrovať sa na vakcináciu online, prípadne iné dôvody.

Predbežný záujem mesto zbiera z dôvodu zabezpečenia dostatku vakcín. Obyvatelia ho môžu nahlásiť na adresu ockovanie@handlova.sk alebo na telefónne číslo 0905 468 037 do 20. septembra. "Je potrebné, aby uviedli meno, priezvisko, vek, telefonický kontakt a o aký druh vakcíny majú záujem. Stačí vpísať/nahlásiť Johnson&Johnson (jednodávková) alebo Pfizer/BioNTech (dvojdávková)," ozrejmila Paulínyová.

Vakcináciu zabezpečí Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou SR, príspevkovou organizáciou Zdravé regióny, mimovládnymi organizáciami a samosprávou mesta.

"Na očkovaní bude prítomný lekár, s ktorým bude možné sa poradiť a konzultovať zdravotný stav. Po očkovaní bude zabezpečené poradenstvo a možnosť kontaktovať lekára na telefóne," dodala hovorkyňa mesta.