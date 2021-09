Pápež počas svätej liturgie: Hlboký odkaz kresťanom

Kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným.

Krížikov je nespočetne veľa - na krku, v dome, aute, vo vrecku, ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce. V deň sviatku Povýšenia svätého Kríža to v homílii počas sv. liturgie Jána Zlatoústeho v Prešove povedal Svätý Otec František.

"Kríž bol nástrojom smrti, a predsa z neho vzišiel život. Bol tým, na čo sa nikto nechcel pozerať a predsa nám zjavil krásu Božej lásky. Preto ho uctieva svätý Boží ľud a oslavuje liturgia dnešného sviatku. V očiach sveta je kríž prehrou," uviedla hlava katolíckej cirkvi. Poukázal na to, že aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri povrchnom pohľade a neprijmeme logiku kríža. "Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným," uviedol pápež.

Zvolanie Ježiša na kríži: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" je podľa slov Svätého Otca zvolaním, ktoré zachraňuje. "Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme viac sami, už nikdy viac. Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu? Niektorí svätí učili, že kríž je ako kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali," uviedol počas homílie. Ako podotkol, krížikov je nespočetne veľa, ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce. "Ak tak neurobíme, kríž pre nás zostane neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš život. Neobmedzujme kríž iba na predmet zbožnosti a o to menej na politický symbol alebo na znak náboženského a sociálneho významu," zdôraznil.

Z nazerania na kríž vychádza podľa jeho slov druhý krok, ktorým je vydávanie svedectva. "Myslím na mučeníkov, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu Ježiš," skonštatoval pápež.

"Myslím aj na naše časy, v ktorých nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo. Tu, vďaka Bohu, nie sú kresťania prenasledovaní, ako v mnohých iných častiach sveta," povedal. V homílii poukázal na to, že kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali. Ale chce byť čistým prameňom nového spôsobu života - evanjeliového. "Svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svetskú moc: nechce vnucovať sám seba a svojich, ale obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal zbožný. Toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva ukrižovaného Boha," priblížil v kázni pápež.

Veriacich vyzval, aby si zachovali spomienku na osoby, ktoré ich živili a vychovávali vo viere.

Pápež František po svätej liturgii v Prešove zavíta v utorok aj na košické sídlisko Luník IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.