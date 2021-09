Kauza Gorila: Proces s Dobroslavom Trnkom odročili

Samosudca Okresného súdu (OS) Bratislava I odročil proces s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom obžalovaným v kauze Gorila na 6. až 8. decembra. Na odročenom pojednávaní by mali vypovedať znalci a mali by sa prehrávať časti Gorily.

V utorok sa prehrávali a čítali záznamy z policajných odposluchov. Išlo o odposluchy z auta Dobroslava Trnku v rámci akcie Oskar 4, ktorú v roku 2019 realizoval odbor zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru (PZ). "Záznamy z odposluchov nie plne korešpondujú s originálmi s tým, že nie sú tam všetky záznamy. Išlo o mesiac odpočúvania. Teoreticky tam môžu byť iné fakty, ktoré by neslúžili nielen v môj neprospech, ale aj môj prospech," zareagoval Dobroslav Trnka.

V pondelok (13. 9.) boli prehraté štyri z približne desiatich odposluchov a v utorok zvyšné. Na odposluchy dal súhlas Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v roku 2019, a to na obdobie 12. augusta až 12. septembra. Išlo o rozhovory Dobroslava Trnku s jeho priateľom Lórantom Kósom počas cesty za vyšetrovateľom do Košíc v aute značky Kia Ceed. Obhajoba Dobroslava Trnku nesúhlasila v pondelok len s čítaním prepisov zvukových záznamov z policajných odposluchov. Poukázala na to, že vyhotovený prepis 100-percentne nekorešponduje so zvukovým záznamom. Nahrávky sú veľmi nekvalitné, a preto sudca rozhodol, že okrem prehrávania sa budú čítať aj prepisy záznamov.

Súd si v pondelok dopoludnia vypočul takmer tri hodiny z troch nahrávok z telefónu podnikateľa Mariana Kočnera. Na nich boli jeho rozhovory s Dobroslavom Trnkom a Kósom ku Gorile. Kósa spoločne s Dobroslavom Trnkom a so starostom obce Dolný Bar Oskárom Bereczkom mali vydierať a snažiť sa predať nahrávku Gorila finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi.