Tri nezabudnuteľné dni v jesennej Bratislave!

Potrebujete na chvíľu vypnúť a prísť na iné myšlienky? Urobte si výlet do Bratislavy a užívajte si zvody tohto prekrásneho historického mesta na Dunaji.

Jeseň v dunajskej metropole hýri farbami. Je plná lahodných vôní a chutí, láka na prechádzky, o-chutnávky, do kaviarní, reštaurácií či vinární. Babie leto je príjemné, pozýva do okolitej prírody aj úzkych uličiek starého mesta, ale aj do divadiel, múzeí či na koncerty a festivaly. V jesennej Bratis-lave toho môžete zažiť naozaj veľa. Vyberáme to najlepšie na 72 nezabudnuteľných hodín v meste histórie, kulinárskych špecialít, dobrého vína a kultúrnych zážitkov.

8 dôvodov, prečo prísť do Bratislavy aspoň na tri dni

1. Salón vín v Apponyiho paláci

Práve v Bratislave si môžete urobiť ochutnávku tých najlepších slovenských vín. V Národnom salóne vín v centre Bratislavy vás čakajú rôzne degustačné programy, z ktorých najobľúbenejší, 72 vín za 100 minút, vám v historickej pivnici Apponyiho paláca pripraví silný vinársky zážitok. Pri riadených degustáciách sa vám bude venovať someliér, ktorý vás zasvätí do tajomstiev iskrivého moku, ktorý vyrobili vinári na Slovensku.

2. Vína z bratislavského regiónu

Byť v hlavnom meste a neokoštovať regionálne vína by bol neodpustiteľný hriech. V hoteli Matyšák, známej vinárskej rodiny, je unikátna archívna pivnica, v ktorej na vás čaká 45-tisíc fliaš toho najlepšieho vína. Istotne si nejakú tú fľaštičku k večeri vyberiete. Chuť súčasných vín vyrobených z hrozna, ktoré sa urodilo priamo na úbočiach nad Bratislavou, spoznáte aj vo vínotékach Vínimka alebo Wine not? v centre.

3. Račiansky výber

Vinárske tradície v mestskej časti Rača siahajú až do čias rímskych légií. Viniču a vínu sa tu ľudia venujú už oddávna, preto má na vinárskej mape Bratislavy špeciálne miesto. Na južných svahoch Malých Karpát vo viniciach dozrieva vinič, z ktorého miestni vinohradníci dorábajú kvalitné vína tých najlepších vôní a chutí. V Rači na vás čaká množstvo viech, v ktorých môžete ochutnávať, čo vám hrdlo ráči. A pripravený je aj Račanský vinohradnícky chodník. Kto naň vykročí, spozná nielen to najlepšie vínko račianskych vinohradníkov, ale dozvie sa kadečo aj o viniciach, pivniciach, hrozne aj račianskych gazdoch.

4. Múzeum aj safari

Bratislava je rajom vinárov aj preto, že je v blízkosti obcí s vinárskou tradíciou. Pozrite si Malokarpatské múzeum vinárstva v Pezinku s najväčšou zbierkou unikátnych vinohradníckych lisov, zaklopte na vínne pivnice vo Svätom Jure či v areáli Wine Park Elesko s galériou moderného umenia Zoya Museum v Modre. A áno, ak túžite po safari, aj to je možné. Vďaka Wine Safari vo vinohradoch spoznáte malokarpatské vinice trochu inak – z korby starého vojenského vozidla, s istou dávkou adrenalínu.

5. Lokše, husi, kačky

Bratislava je na jeseň aj miestom, kam tiahnu mnohí gurmáni, ktorí sa tešia práve na typické jesenné pochúťky v hlavnom meste a okolí. Pečená hus, kačka, husacia pečienka, zemiakové lokše a dusená kapusta, to je skrátka kulinárska báseň. V Slovenskom Grobe neďaleko Bratislavy je viac ako dvadsať hostincov a reštaurácií, kde môžete tieto lahôdky ochutnať aj vy. Na námestí stojí dokonca obria, takmer trojmetrová socha husi. Husacie a kačacie jedlá výborne pripravujú napríklad aj v reštaurácii Leberfinger pri Sade Janka Kráľa a ďalších gastro prevádzkach.

6. Typická prešpurácka kuchyňa

Bratislava, v minulosti aj Pressburg, Possonium či Prešpork, bola multikultúrnym centrom, križovatkou medzinárodných obchodných ciest. Vďaka tomu v sebe kombinovala to najlepšie z okolitých národných kuchýň. Gazdinky, ktoré prichádzali do bratislavských domácností z celého Slovenska, túto kuchyňu zasa obohatili o typicky slovenské jedlá. Súčasná bratislavská gastronómia je teda to najlepšie z najlepšieho a každý si tu príde na svoje. Také tie typické jedlá podľa tradičných receptov v súčasnosti nájdete v hoteli Carlton v reštaurácii Savoy či v reštaurácii Zylinder na Hviezdoslavovom námestí.

7. Umelecké zážitky

Výnimočné umelecké diela, špičkoví hudobníci, divadlo, koncerty, výstavy. V Bratislave je vždy niečo zaujímavé, na čo sa dá ísť do divadla, do galérie či koncertnej siene. Najviac umeleckých diel od gotiky po súčasnosť nájdete vo výstavných priestoroch Galérie mesta Bratislavy (GMB). V jej zbierkach sa nachádza aj nevšedná Pasáž Mateja Kréna v Pálffyho paláci. Inštalácia z kníh a zrkadiel vytvára optickú ilúziu nekonečného priestoru.

8. Skvost menom Danubiana

Múzeum moderného umenia Danubiana (Danubiana Meulensteen Art Museum) patrí medzi najzaujímavejšie výstavné priestory v celej Európe. Nachádza sa približne 15 km južne od Bratislavy neďaleko mestskej časti Čunovo na polostrove rieky Dunaj. Múzeum je umiestnené v originálnej budove, ktorá pripomína tvar rímskej galéry, ktorá uviazla na riečnej plytčine. V hale na prvom poschodí sa konajú výstavy známych medzinárodných umelcov, na prízemí je múzeum súčasného umenia. Budovu obklopuje obrovský park, ktorý zaberá plochu 8000 m². Aj v ňom objavíte celý rad sochárskych diel.

Do múzea sa dostanete autom, MHD (autobus číslo 90 zo zastávky Nové SND), alebo využite mestský bicykel.

