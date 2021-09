Prezident Vučič ďakuje Merkelovej za všetko, čo spravila: Nepochybný líder Európy

Srbský prezident Aleksandar Vučič sa poďakoval v pondelok nemeckej kancelárke Angele Merkelovej za všetko, čo urobila pre západný Balkán i Srbsko.

"Vďačnosť u nás netrvá krátko a budeme hovoriť to isté aj vtedy, keď už nebude kancelárkou," vyhlásil Vučič po rokovaní s Merkelovou, ktorá pricestovala na dvojdňovú oficiálnu návštevu Belehradu. Informuje o tom srbský spravodajský server B92.

"Za náš úspešný rozvoj dlhujeme Nemecku veľké poďakovanie... Osobne som hrdý na to, že som po mnohých rokoch spolupráce mal príležitosť byť jedným z tých, ktorí kancelárku privítajú na konci jej mandátu," zdôraznil Vučič.

Ako dodal, s Merkelovou hovorili aj o vzťahoch Srbska s Kosovom. Srbsko podľa neho zastáva názor, že "zamrznutý konflikt nie je dobrý a je nevyhnutné dospieť k riešeniu dohodou". "Budúcnosť vidíme jedine v mieri," uviedol. "Ako vždy, mnoho som sa od kancelárky Merkelovej naučil," dodal Vučič.

Merkelová na začiatku prejavu vyjadrila vďačnosť za pohostinstvo. "Som rada, že som ešte raz mohla prísť do Srbska, pretože počas rokov spolupráce sme dospeli k vzájomnej dôvere," uviedla.

Merkelová zdôraznila, že je mimoriadne dôležité, aby došlo k pokroku v reformách. "Prezident dal prísľub... Spoznala som prezidenta Vučiča ako človeka, ktorý nedáva prázdne sľuby," uviedla.

V súvislosti s rozširovaním Európskej únie (EÚ) Merkelová podotkla, že existuje isté znepokojenie, zároveň však vyjadrila potešenie, že Srbsko sa "intenzívne venuje reformám v súdnictve a vidíme výsledky i pokrok".

Vučič uviedol, že Merkelová bola "nepochybným lídrom Európy", a vyjadril obavy, kto ním bude v budúcnosti. Srbsko podľa neho bude dianie sledovať a snažiť sa o čo najlepšie vzťahy aj s novým nemeckým kancelárom. "Verím, že Srbsko a západný Balkán môžu byť aj motorom rastu, a nie len vyrábať problémy. Verím aj v dobrú budúcnosť Srbska i regiónu. Verím, že s nemeckou podporou môžeme očakávať len pozitívne veci," dodal srbský prezident.

Merkelová ubezpečila, že každý nasledujúci nemecký kancelár sa bude zaoberať situáciou na Balkáne.

"My vieme, že riešenie vzťahov s Prištinou je podmienkou pre vstup Srbska do EÚ," podotkol Vučič. "My sme pripravení na rokovania o všetkých kompromisných riešeniach. Sme si vedomí, že nebudeme členmi EÚ bez vyriešenia tohto problému. Vieme aj to, aké je to pre nás ťažké. Ja som proti zamrznutému konfliktu a nemyslím si, podobne ako ani väčšina Srbov, že je to správne riešenie. Lenže riešenie musí byť kompromisné, a nie ponižujúce pre Srbsko," zdôraznil Vučič.

Merkelová v súvislosti s uznávaním nezávislosti Kosova uviedla, že "niektoré otázky sa budú riešiť na konci procesu". "Nezávislosť Kosova ani neuznali všetky krajiny EÚ. Nemá zmysel rokovať o tom pred vyriešením ďalších otázok. Som za pragmatický prístup," povedala.

Vučič zároveň vyzdvihol Nemecko ako najvýznamnejšieho obchodného partnera Srbska. "Musím sa priznať, že som dnes pripravil aj prejav v mojom nie veľmi dobrom nemeckom jazyku, aby som kancelárke prejavil úctu. Avšak, aby sa mi nesmiala polovica Európy, urobím tak až počas večere," citoval srbského prezidenta server B92.