Párik mal úspešné konto na Instagrame, zrazu prišiel šok: Správa, ktorá ich zrazila na kolená

Veľká nepríjemnosť! Párik influencerov prišiel o svoje instagramové konto. Hacker si na nich poriadne zgustol a žiada mastné výkupné.

Ako informuje Daily Mirror, Al Ferguson (33) a jeho manželka Jen (43) založili fórum Dadsnet a popularitu získali aj na Instagrame. Sledovalo ich 30 000 ľudí. Otvorene rozprávali o svojom živote, ktorý im strpčilo sedem potratov. Hoci si prešli ťažkými skúškami, stali sa z nich napokon hrdí rodičia.

Všetko bolo v poriadku, až kým raz nedostali správu na Whatsapp od hackera menom The King (Kráľ). Ten im nabúral účet a za jeho vrátanie vyžaduje 30 000 libier (vyše 35-tisíc eur). "Ahoj, aj ja mám tvoj instagramový účet. Ak ho chceš získať späť, musíš zaplatiť," píše sa v správe. Manželom sa rozpadol svet. Táto činnosť im zaisťovala finančný príjem a teraz ich niekto od toho kruto odstrihol.

Na danom profile uverejnili 5000 fotografií a niektoré už nikdy neuvidia. Nemali ich uložené, prišli tak o cenné spomienky. S verejnosťou zdieľali aj to, keď prišli o dieťa alebo aj prípad, kedy Jen musela ísť do divadla po spontánnych potratoch a Al bol z toho úplne v koncoch. "Znamená to pre nás veľa a pre človeka, ktorý to hackol, nič," povedal Ferguson. „Zdá sa, že niekto vošiel a ukradol všetky naše denníky. Zobrali nám aj prácu, ale emocionálna stránka je oveľa horšia. Zobral všetky najhlbšie chvíle nášho rodičovstva. Potenciálne stratíme kontakt s ľuďmi, ktorých podporujeme už sedem rokov," dodala Jen.

Ich profil na Instagrame sa volal @it'sTheFergusons, ale hacker ho zmenil na @PharaBenFarWay30K a na profilovku dal zakrvavenú tvár. Všetko, čo bolo k tomuto účtu priložené (napr. e-mailová adresa), bolo hacknuté. O 36 hodín účet úplne zmizol a nie je jasné, či ho odstránil Instagram alebo sám hacker.

"Ľudia, ktorí potratili, mi zavolali, aby sa so mnou porozprávali, keď nikoho nemali. Myslím, že sme boli medzi prvými, ktorí hovorili o strate dieťaťa tak verejne," povedala Jen. Manželia sa pokúsili obrátiť aj na Instagram, no márne.

Al a Jen neprišli len o spomienky, ale aj peniaze, nakoľko nie sú takto schopní dodržať zmluvy so značkami. Kontaktovali ich aj majitelia ďalších firiem. Hacker na nich skúšal tú istú taktiku - jednu libru za jedného sledujúceho.