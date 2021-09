Blondínka sa vybrala na cestu po USA s priateľom, náhle zmizla: Čudný krok jej lásky po návrate

Zmiznutie za záhadných okolností. Gabby Petito (22) z Long Islandu cestovala so svojím priateľom, no teraz sa o nej nič nevie.

Ako informuje New York Post, poloha Gabby bola naposledy zaznamenaná v národnom parku Grand Teton vo Wyomingu koncom augusta. Na dlhé cesty sa vydala so svojím priateľom Brianom Laundrieom. Podľa úradov cestovali v bielej dodávke Ford Transit 2012 s floridskými značkami. Keď sa Brian vrátil domov, najal si právnika a odmietol ďalej spolupracovať.

Gabby bola z tohto cestovania nadšená a hoci sa z dodávky stal jej nový domov, nesťažovala si. Všetko bolo v poriadku, až kým sa neprestala ozývať rodine. Jej mama Nicole Schmidt zakročila a okamžite kontaktovala políciu. S dcérou mala naposledy video hovor 23. alebo 24. augusta. Ešte 30. augusta jej písala správy, no nie je si istá, či ich posielala práve jej dcéra. Z celej situácie je rovnako zúfalý aj otec Joe Petito. "Nedá sa to opísať. Nedokážete nič spraviť. Nemáte nič pod kontrolou," povedal pre Newsday.

Párik dorazil minulý mesiac do Utahu, no rýchlo odišli kvôli hustému dymu z lesných požiarov. Na Halloween mala doraziť do Portlandu, aby navštívila rodinného priateľa.

25. augusta bola na jej profile na Instagrame zverejnená fotografia, cez ktorú sa dostali ľudia k videu zavesenom na YouTube. To bolo publikované ešte 13. augusta. Je vidieť, že Gabby a Brian boli na rôznych miestach. Čo sa však stalo s mladým dievčaťom, nie je momentálne známe.

Rodina len prosí verejnosť, aby mali oči na stopkách. Keďže ide o skutočne náročné pátranie, rodina vytvorila na GoFundMe zbierku, aby jej ľudia finančne pomohli.