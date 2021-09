Toto sú naj autá do ťažkého terénu: Pozrite si atraktívne kusy, ktoré sú dostupné aj u nás

Spájajú funkčnosť, dostupnosť a zábavu do atraktívneho balenia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Ak hľadáte vozidlo do náročného terénu, oceníte dostatočnú svetlú výšku, nižšiu hmotnosť a najmä poriadnu porciu krútiaceho momentu, dostupnú od čo najnižšieho spektra otáčok. Prinášame vám niekoľko atraktívnych kusov, dostupných na Slovensku.

ČÍTAJTE VIAC: Ako mali vyzerať Škodovky v podaní najslávnejších talianskych štúdií?

Pick-up s vypínateľným pohonom 4x4

Ford Ranger 2.0 EcoBlue biturbo s desaťstupňovou automatickou prevodovkou, ktorú vyvíjali v spolupráci s GM radí plynulo a výkon distribuuje efektívne a jazda na rozbahnenom stavenisku s hlbokými koľajami plnými vody dostáva nové rozmery. Ford na takomto povrchu exceluje vďaka svetlej výške a motoru.

Ak máte zapnuté všetky asistenčné prvky, prejdete náročný terén s prehľadom, lenže bude to sterilné. Ak skúsite rozmočenú zem prekonať len so zapnutým pohonom zadných kolies s predstavou, že si poľahky zadriftujete, stačí ak deaktivujete kontrolu trakcie. Pneumatiky sa pretočia na mieste a keď zaberú, vyhádžu kilá trávy a bahna a auto poletí bokom. Jazda s vyše dvojtonovým autom s výkonom 213 koní a 500 Nm, patrí medzi najlepšie zážitky, aké sme za volantom za dlhú dobu zažili.

Mestské SUV má dostatok výkonu, aby prešlo aj náročné prekážky

Mazda CX-30 s výkonom 180 koní a 224 Nm má dobrú dynamiku, ktorú si vychutnáte najmä na náročnejších úsekoch, kde sa často striedajú zákruty a rovinky a občas ich spestrí aj prevýšenie. Podvozok a 18“ pneumatiky navyše zaručia dobrú stabilitu na nekvalitnom povrchu, takže obavy z ľahšieho terénu môžete hodiť za hlavu a smelo ju vezmite na rozbahnenú poľnú cestu či strmé stúpanie do kopca.

My sme CX-30 prehnali aj hlbokou vodou, ktorá sa držala na poľnej ceste a vozidlo nezaváhalo ani keď sme v strede zastavili, aby sa trochu prepadlo. Spojka CX-30 „podržala“ pri rozjazde, aby sa o ňu mohla trocha oprieť a spod pneumatík vyletela spŕška vody a bahna. Ani rýchly prejazd nenarobil Mazde problémy. Pri nájazdovej rýchlosti takmer 40 km/h predná náprava klesla, keď sa prepadla do koľají, no smer si udržal aj pri plnom plyne, keď už bol ponorený aj zadok a kolesá sa pretáčali pod náporom výkonu.

Kompaktné auto so skvelými jazdnými vlastnosťami

Suzuki Vitara 1,4 BoosterJet je mild-hybrid so skvelým pohonom 4×4 .Tento model sa aj preto na slovenskom trhu teší mimoriadnej obľube. Napokon, má všetko, čo potrebujete a cena plno vybavenej verzie s pohon 4×4 sa končí tam, kde iné SUV len začínajú. Navyše, ak Vitaru postavíte proti sebe v teréne s Audi Q3 alebo so Škodou Karoq, budete milo prekvapení. V priestrannom interiéri kompaktného SUV navyše nič nechýba a disponuje armádou asistenčných systémov.

Základným údajom pri jazde s Vitarou s pohonom všetkých kolies je jej pohotovostná hmotnosť – necelých 1,3 tony, čo sľubuje obratnosť v teréne aj v meste a je to naozaj tak. Vozidlo s výkonom 129 koní a maximálnym krútiacim momentom 235 Nm vás vytiahne z akejkoľvek šlamastiky.