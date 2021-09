Expremiér Čarnogurský má svoju teóriu: V tomto vidí tajomstvo Františkovej návštevy

Schopnosť Slovenska spájať vo svojej identite tradíciu a duchovnú podstatu Západu i Východu je možno práve tým dôvodom, prečo pápež František nasmeroval svoje kroky práve sem.

Vo svojom statuse na sociálnej sieti to naznačuje bývalý premiér SR Ján Čarnogurský. Pripomenul, že pápežovo rozhodnutie pred tromi mesiacmi bolo prekvapujúce a „dodnes sú vatikanisti plní dohadov, prečo uprednostnil práve Slovensko“. A hoci uznáva, že konkrétny racionálny dôvod ostane zrejme utajený, môže ním byť podľa neho to, že Slovensko dokázalo svojím historicko-duchovným vývojom byť nielen na pomedzí, ale aj súčasťou Západu a Východu. Na jednej strane je to väčšinový katolicimus, ktorý je podľa Čarnogurského „pevnejším spojivom Slovenska so Západom ako EÚ či NATO“ a na druhej strane učenie vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí prišli z Byzancie, z Východu. „Je v nás aj Svätoplukov obrat na Západ, aj odkaz svätých - Cyrila a Metoda. Možno tam niekde môžeme hľadať tajomstvo súčasnej pápežovej návštevy v našej krajine,“ uvádza Čarnogurský pripomínajúc neochvejnú ambíciu pápeža Františka spájať i jeho schopnosť empatie a tolerancie.

Bývalý minister vnútra i spravodlivosti a spoluzakladateľ Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) cituje tiež slová kardinála Tomka o tom, že „pápež o nás vie veľa vecí, pri ktorých by nám ani nenapadlo, že ich o nás vie“. Pripomína aj slová pápeža Jána Pavla II. „Slovenským pútnikom ešte v roku 1996 povedal, že Slovensko zohrá v 21. storočí dôležitú úlohu v Európe,“ upozornil Čarnogurský.

Ján Čarnogurský sa osobne zúčastní podujatí počas Františkovej návštevy. „Vstupenku mám na stretnutie pápeža s mládežou v Košiciach a tiež na záverečnú svätú omšu v Šaštíne,“ spresnil Čarnogurský.