Takto by volili Slováci: Na prvom mieste sa umiestnil Hlas-SD, niekto mu ale dýcha na krk!

Aktualizované

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom septembra, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18,5 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 14,4 percenta. Tretia by bola strana SaS s 11,7 percenta hlasov.