Slovenskí piloti išli do USA: Zúčastnia sa výcviku na stíhacie lietadlá F-16

Na výcviku na stíhacie lietadlá F-16 v Spojených štátoch je v súčasnosti 12 pilotov Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR. Ďalší sa na vyslanie pripravujú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Hlavnou úlohou vzdušných síl je zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Na zabezpečenie uvedenej úlohy plánujú vzdušné sily udržiavať plnú operačnú pripravenosť letky F-16 po celú dobu prevádzky lietadiel s adekvátnym počtom pilotov a zabezpečovacieho personálu. Piloti a zabezpečovací personál budú priebežne vysielaní na výcvik do USA," skonštatovala hovorkyňa.

Piloti ešte pred vyslaním do USA absolvujú prípravu na Slovensku. "Tá spočíva v skríningovom výcviku na malých vrtuľových lietadlách, na cvičnom taktickom lietadle L-39 a jazykových kurzoch so zameraním na zdokonalenie anglického jazyka a leteckej frazeológie," priblížila Kovaľ Kakaščíková.

Výcvik a preškolenie pilotov na lietadlo F-16 sa uskutočňuje v USA v súlade s plánom výcviku pilotov F-16, ktorý je postavený na základe skúseností inštruktorov Vzdušných síl USA. Piloti trénujú na lietadlách T-6, T-38 a na F-16.

Príprava pozemného personálu sa uskutočňuje na území SR a bude pokračovať v USA. Počet záujemcov je priebežne dopĺňaný.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Stíhačky by mali Slovensko stáť 1,6 miliardy dolárov. Prvé štyri stíhačky by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023. Súčasťou zmluvy je aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu.