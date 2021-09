Zmenia koaličnú zmluvu? Podľa Borisa Kollára sú otvorené všetky scenáre

Pokiaľ ide o prípadné otváranie koaličnej zmluvy v súvislosti s prestupom ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a niekoľkých poslancov zo strany Za ľudí do strany SaS, všetky scenáre sú otvorené.

Uviedol to dnes v diskusnej relácii V politike televízie TA3 predseda parlamentu a šéf strany Sme Rodina Boris Kollár. Podľa neho k prípadnému otvoreniu koaličnej zmluvy musí zasadnúť koaličná rada. Jej zasadnutie by sa podľa Kollára malo uskutočniť v pondelok 13. septembra a pokiaľ to pre návštevu pápeža Františka nebude možné, tak v stredu 15. septembra.

„Dnes máme nejakú koaličnú zmluvu podpísanú," povedal Kollár s tým, že podľa zmluvy tvoria koalíciu štyri strany. „Máme tam stranu Za ľudí, ktorá má nárok na dve ministerstvá," zdôraznil predseda parlamentu. Pokiaľ by sa malo na tomto stave čokoľvek meniť, podľa Kollára to musí riešiť práve koaličná rada. Tam podľa neho musí byť prítomná aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová, ale aj Mária Kolíková. „A tam sa dohodneme, či tú koaličnú zmluvu otvoríme alebo neotvoríme," skonštatoval Kollár.