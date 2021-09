Majetkové priznania funkcionárov: Budú mať nový podrobnejší formulár?

Majetkové priznania verejných funkcionárov by mohli v budúcnosti dostať novú podobu. Pracovná skupina pod vedením predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milana Vetráka (OĽANO) pripravuje nový formulár, ktorý by sa mal týkať verejných funkcionárov i štátnych a verejných zamestnancov.

Členom skupiny je aj organizácia Transparency International Slovensko, ktorá tvrdí, že v prípade prijatia by bol nový formulár podrobnejší a mohli by sa priznávať aj príjmy blízkych osôb. Pracovná skupina sa prvýkrát stretla v uplynulom týždni.

Nový formulár by sa mal podľa Vetráka týkať nielen verejných funkcionárov, ale aj sudcov a štátnych zamestnancov, vrátane štátnych zamestnancov v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch.

Člen skupiny a poslanec Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že formulár pre verejných funkcionárov je upravený v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. "Ale majetkové oznámenia podávajú aj sudcovia, prokurátori, zamestnanci štátnej správy a verejnej správy, hasiči. A formuláre ich majetkových priznaní sú upravené v ich príslušných zákonoch," priblížil Dostál. Dodal, že na stretnutí hovorili o tom, či by diskusia o podobe formulára mala predchádzať zmene dotknutých právnych predpisov, alebo by k nej malo dôjsť až následne. "Respektíve, či by najprv nemala existovať dohoda na rozsahu poskytovaných údajov a až následne aj o ich forme," skonštatoval.

Diskusia sa týkala aj toho, či formuláre v doterajšej forme plnia deklarovaný účel. "Ich zmyslom by mala byť kontrola majetkových pomerov dotknutých osôb, vrátane posúdenia primeranosti majetkových prírastkov v čase výkonu verejnej funkcie či zamestnania," dodal Dostál.

Transparency International Slovensko pripomína, že súčasná podoba majetkových priznaní umožňuje obchádzanie účinnej verejnej kontroly majetkových prírastkov funkcionárov všeobecnými formuláciami, prepisovaním vlastníckych práv na blízkych či neochotou politikov riadne preverovať kolegov.

"Ak by formulár v navrhovanej podobe prešiel, bol by omnoho podrobnejší, priznávali by sa aj pomery blízkych osôb verejných funkcionárov či užívanie cudzích nehnuteľností. Dôležitý je aj zámer skoncovať so súčasnou situáciou, keď pre rôzne skupiny funkcionárov platia rôzne podmienky," skonštatovala organizácia na sociálnej sieti.

Príprava formuláru je súčasťou projektu, ktorý by mal vyústiť do nových pravidiel na ochranu verejného záujmu, pre etiku a lobing a do zriadenia nového Úradu na ochranu verejného záujmu. Súčasťou skupiny sú koaliční poslanci, zástupcovia Súdnej rady SR, štátnych úradov, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú otázkam ochrany verejného záujmu.

"Nelegislatívny materiál, týkajúci sa jednotného formulára majetkových priznaní, by mal byť schválený vládou do konca tohto roka. Súčasťou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu by sa mohol stať do konca roka 2022," uzavrel Vetrák.