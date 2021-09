FBI odtajnil dokument z vyšetrovania pádu Dvojičiek: Ľudia majú veľké očakávania

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v sobotu odtajnil prvý z viacerých dokumentov vzťahujúcich sa na vyšetrovanie teroristických útokov z 11. septembra 2001, informovali v nedeľu agentúra AP a stanica CNN na svojej webovej stránke.

Upravený dokument bol zverejnený v noci na nedeľu. Počas soboty sa v USA uskutočnilo viacero spomienkových slávností pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov.

Americký prezident Joe Biden v dekréte zverejnenom v piatok 3. septembra poveril ministerstvo spravodlivosti a ďalšie inštitúcie, aby zistili, ktoré dokumenty Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) je možné odtajniť. Dokumenty majú takisto spojitosť s údajnou účasťou vlády Saudskej Arábie, ktorá mala podporovať teroristov, pripomína AP.

Dokument v dĺžke 16 strán odtajený v sobotu je zhrnutím rozhovoru FBI z roku 2015 s mužom, ktorý udržiaval kontakty s občanmi Saudskej Arábie žijúcimi v US, píše AP. Tieto osoby poskytovali podporu únoscom lietadiel, ktoré boli použité pri útokoch.

Odtajnenie dokumentov požadovali mnohé z rodín obetí, ktoré zo spoluúčasti na útokoch z 11. septembra 2001 obviňujú Saudskú Arábiu. Od zverejnenia doteraz utajovaných dokumentov očakávajú, že prinesie nové informácie. Saudskoarabská vláda akúkoľvek účasť na útokoch odmieta.

Islamskí militanti z teroristickej siete al-Káida uniesli 11. septembra 2001 v USA štyri dopravné lietadlá. Zaútočili nimi na dva mrakodrapy Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku a na Pentagón. Štvrté lietadlo, ktoré sa do cieľa nedostalo, pretože únoscov premohli cestujúci, sa zrútilo do poľa v Pensylvánii.