Obama si uctil hrdinov z 11. septembra: Nezabudol ani na tých súčasných

Bývalý americký prezident Barack Obama si v posolstve uctil hrdinov z 11. septembra 2001 a z nasledujúcich rokov. Odkaz zverejnil v sobotu pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov na USA, uviedla tlačová agentúra AP.

"Z 11. septembra - a z ďalšieho obdobia - jasne vyplýva jedna vec: Amerika bola vždy domovom hrdinov, ktorí šli do nebezpečenstva a urobili to, čo je správne," napísal v posolstve Obama, ktorý bol prezidentom USA v rokoch 2009-2017.

Uviedol, že trvalý obraz toho dňa, ktorý si s manželkou Michelle uchovávajú v spomienkach, nie sú trosky a skaza, ale ľudia. Vyzdvihol hasičov, ktorí bežali hore schodmi, keď sa ostatní ponáhľali dolu, pasažierov, ktorí vtrhli do kokpitu lietadla, a dobrovoľníkov z celej krajiny prichádzajúcich v dňoch po útokoch.

"Za posledných 20 rokov sme boli svedkami nových a nových prejavov rovnakej odvahy a nezištnosti," dodal Obama.

"Videli sme to aj pred desaťročím, keď po rokoch vytrvalej húževnatosti naša armáda spravodlivo potrestala Usámu bin Ládina. A vidíme to aj dnes - u lekárov a zdravotníkov, totálne vyčerpaných, ktorí so všetkých síl zachraňujú životy; u príslušníkov armády, z ktorých niektorí pred 20 rokmi ani neboli na svete a vystavili sa riziku, aby zachránili Američanov a pomohli utečencom nájsť lepší život; u záchranárov bojujúcich so zúriacimi plameňmi a stúpajúcou hladinou vôd, keď odvádzajú rodiny do bezpečia," napísal exprezident.