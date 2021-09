Politici si pripomínajú 20. výročie pádu Dvojičiek: Remišová upozorňuje na zraniteľnosť krajín

Politici si pripomínajú 20. výročie teroristického útoku na USA z 11. septembra 2001, keď padlo Svetové obchodné centrum, tzv. Dvojičky. Pri tragédii zahynulo takmer 3000 ľudí.

Demokratické krajiny si pri teroristických útokoch podľa hnutia OĽANO uvedomili, aká krehká je prosperita a bezpečnosť, ktorú všetci považovali za samozrejmosť. "Útok bol míľnikom v boji proti terorizmu. Tento boj je ťažký. Vedeli sme, že s týmto bojom príde aj veľa obiet a urobia sa aj chyby. Treba si ich priznať a poučiť sa. Ale to neznamená, že treba v boji proti radikálom, ktorí ohrozujú našu slobodu a hodnoty, poľaviť," poznamenal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO).

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) skonštatovala, že globalizácia terorizmu priniesla prísnejšie kontroly, menej slobody, viac strachu a nenávisti. Vojna proti terorizmu všetkým ukázala, že boj za bezpečný svet sa nedá vyhrať len zbraňami. "Výzvy, pred ktorými dnes stojíme, sú komplexnejšie ako pred 20 rokmi. Krajiny, ktoré ctia ideály slobody a mieru, musia vedieť spolupracovať, hoci ich obchodné či iné strategické záujmy môžu byť odlišné," poznamenala Remišová. Dodala, že podobné útoky pripomínajú zraniteľnosť aj najsilnejších krajín sveta a o to je dôležitejšia spolupráca a budovanie vzťahov s partnermi.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek si myslí, že teroristi v mnohom po útoku uspeli, svet je dnes menej slobodný a paranoidnejší. Extrémisti sú ešte radikálnejší, než to bolo pred 20 rokmi. Valášek zároveň doplnil, že pre Slovensko je NATO stále najlepšou bezpečnostnou zárukou, napriek svojim chybám. Slovensko je podľa neho od 11. septembra zraniteľnejšie a osamotenejšie. "A veľmi ma mrzí, že pre väčšinu našich politikov je bezpečnosť stále okrajovou témou, prípadne ju zredukovali na hromženie na migrantov. Čakajú nás ťažké roky a táto krajina si zaslúži poctivú diskusiu napríklad o tom, ako sa môže Aliancia vyhnúť zlyhaniam ako to v Afganistane," poznamenal poslanec.

V sobotu si USA pripomínajú 20. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001. Pätnásť mužov unieslo dopravné lietadlá komerčných leteckých spoločností a narazilo nimi do mrakodrapov Svetového obchodného centra, prezývaných Dvojičky, v New Yorku, do Pentagónu a jedno skončilo v poli v štáte Pensylvánia. Títo muži boli Saudskoarabi, rovnako ako vodca al-Káidy Usáma bin Ládin. Jeho teroristická sieť zorganizovala tento útok na USA na svojej základni v Afganistane.