Odvolávanie Kolíkovej: SaS stojí pri ministerke, Gröhling ju označil za reformného tigra

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporí odvolanie Márie Kolíkovej (nom. SaS) z funkcie ministerky spravodlivosti.

V dnešnej diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Na otázku, či by Kolíková mala po odchode zo strany Za ľudí naďalej vykonávať funkciu ministerky, odpovedal, že jediný, kto môže rozhodnúť o odvolaní akéhokoľvek člena vlády, je premiér. Šéf rezortu školstva zároveň označil Kolíkovú za „reformného tigra" v oblasti spravodlivosti.

„Ak niečo zdobí vládnu koalíciu, tak sú to neustále vnútorné spory," uviedol v relácii podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Erik Tomáš. Zopakoval, že Kolíková by vo svojej funkcii pokračovať nemala. Strana Hlas-SD už preto podala do parlamentu návrh na jej odvolanie.