Guterres chce zlepšiť fungovanie OSN: Slová, ktoré neveštia nič dobré

Generálny tajomník OSN António Guterres predložil v piatok návrhy zamerané na zlepšenie fungovania svetovej organizácie a posilnenie medzinárodnej spolupráce.

"Náš svet smeruje k novému abnormálnu – chaotickejšiemu, neistejšiemu a nebezpečnejšiemu pre každého," povedal Guterres novinárom v piatok večer po tom, ako svoju správu predstavil Valnému zhromaždeniu OSN.

"Ideme zlým smerom a nachádzame sa v kľúčovom momente. Voľby, ktoré urobíme teraz, nás môžu priviesť na cestu k rozpadu a budúcnosti trvalej krízy – alebo prelomu k ekologickejšiemu a bezpečnejšiemu svetu," citovala Guterresa agentúra DPA.

V správe nazvanej Náš spoločný program šéf OSN navrhuje, aby sa za dva roky konal celosvetový summit, ktorý by posúdil otázky, ako sú globálne zdroje, napríklad oceány, a realizáciu spoločných ašpirácií ako mier a globálne zdravie.

"Tento summit by tiež posúdil nový program za mier, ktorý by zahŕňal opatrenia na obmedzenie strategických rizík zo strany jadrových zbraní, kybernetickej vojny a smrtiacich autonómnych zbraní," uviedol Guterres. Navrhol okrem toho vytvorenie "núdzovej platformy", ktorá by v prípade rozsiahlych kríz automaticky spojila vlády, systém OSN, medzinárodné finančné inštitúcie, občiansku spoločnosť, súkromných sektor a iných.

Šéf OSN sa tiež domnieva, že by mal vzniknúť post "osobitného vyslanca pre budúce generácie", ktorý by zastupoval "záujmy ľudí, ktorí sa narodia počas budúceho storočia".