Prečo príde pápež na naše územie? Podľa kňaza má so Slovenskom veľa spoločného

Pápež má so Slovenskom veľa spoločného, uviedol rímskokatolícky kňaz z Bratislavy Juraj Vittek v relácii Svet internetovej spravodajskej televízie TASR TV, kde vysvetľoval aj problémy sekularizácie Slovenska.

"Príchod pápeža prežívam intenzívne, keďže som zapojený v prípravách. Pomáham pri organizácii návštevy Svätého Otca v Petržalke v Dome Betlehem u sestier Misionárok lásky Svätej Matky Terezy. Pomáham tiež v komunikácii s médiami," uviedol kňaz.

"Roky sa snažím byť hlasom Svätého Otca a interpretovať, čo hovorí," dodáva Vittek. František mu vraj prirástol k srdcu, a to aj vďaka "neuveriteľnej schopnosti" budovať dialóg medzi protichodnými názormi.

Dôvod pápežovej návštevy Slovenska je zatiaľ len v rovine dohadov, podľa kňaza sa to však určite dozvieme, keď príde. "Potom sa to budeme snažiť interpretovať," dodal.

Spoločnosť aj cirkev na Slovensku sa podľa neho od návštevy Jána Pavla II. v roku 2003 veľmi zmenili.

"Vtedy po revolúcii sa stavali nové kostoly, cirkevné inštitúcie, vracali sa cirkevné rády... V spoločnosti panoval veľký entuziazmus. Aj sám pápež nám rozumel, keďže sám pochádzal z postkomunistickej krajiny a ľudia mali voči nemu prirodzenú sympatiu," povedal Vittek.

Upozornil na postupnú sekularizáciu, ktorá na Slovensku nastala predovšetkým v priebehu uplynulého desaťročia. Zároveň poukázal na to, že tento proces prebieha v západnej Európe už 50 rokov. "Tým tam začal obrovský úpadok cirkvi. V Holandsku sa napríklad predávali kostoly," uviedol Vittek.

Veľa kňazov má problémy s Františkom, avšak podľa Vitteka mu len nerozumejú a treba im pomôcť vysvetľovaním.

Kňaz Vittek sa teší, že Slováci budú môcť vo Františkovej osobnej prítomnosti zistiť, že pápež z Latinskej Ameriky má so Slovenskom viac spoločného, než sa na prvý pohľad zdá.

Hlava cirkvi dostane množstvo zaujímavých darov

Okrem oficiálnych darov dostane pápež František počas svojej septembrovej návštevy Slovenska od prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ aj osobný dar v podobe sušených húb. Pochádzajú z lesa v obci Litmanová v okrese Stará Ľubovňa, kde sa nachádza významné pútnické miesto gréckokatolíkov.

"Už niekoľko rokov pri stretnutiach so Svätým Otcom mu stále donesiem štvorlitrovú fľašu sušených húb. Pri našich stretnutiach mi stále položí rovnakú otázku – 'Doniesol si mi huby?'. Teraz ich odovzdám na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, alebo keď bude možnosť, dám mu ich počas jeho návštevy v Prešove," uviedol pre TASR Babjak. Ako ďalej povedal, navštevuje jedinú lokalitu, a to obec Litmanovú, kde má vytvorené zázemie. „Keď rastú, chodievam do lesa aj dva tri razy počas dňa. Skoro ráno som už v lese, okolo 10.00 h ich spracujem, potom som na sv. ruženci a sv. liturgii,“ priblížil Babjak.