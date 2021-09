Osudový deň, ktorý im navždy zmenil životy: Kvôli pádu dvojičiek vznikla silná lovestory

Celý svet si pripomína 20. výročie pádu amerických dvojičiek. Je to tragédia, pri ktorej zomrelo množstvo ľudí, no niektorých aj spojila.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako informuje portál Mail online, Nick (72) a Diane Marson (80) sa spoznali 11. septembra 2001, keď kvôli teroristickému útoku uviazli v Newfoundlande. Obaja leteli z Londýna do Hustonu v Texase, no ich let bol presmerovaný do Kanady. Pristáli vo vidieckom meste Gander, ktoré malo iba 10-tisíc obyvateľov. Nikdy však nezabudnú na to, akí k nim boli ľudia milí. Dali im jedlo, oblečenie a aj strechu nad hlavou. Táto udalosť im zmenila pohľad na celý život.

Toma zaživa pochovali trosky z dvojičiek, zachránil sa v poslednej chvíli: Toto nie je niečo, čo prekonáte!

Nick v tom čase pracoval ako britský produktový inžinier, Diane sa zase venovala oblasti módy. V danom meste boli 5 dní a narazili na seba pod jedným prístreškom. Ako dodáva CNN, veľa sa rozprávali, aby si tak krátili dlhé chvíle, no Diane bola týmto neznámym mužom očarená. Bol pre ňu veľmi zaujímavý a považovala ho za skutočného gentlemana. Nick si rovnako užíval jej prítomnosť a mali sa o čom baviť. Obaja boli rozvedení a ich deti boli už dospelé. A hlavne, mali spoločné hodnoty.

Teroristi útočili na dvojičky už 8 rokov pred 11. septembrom: Ako hodnotí atentát bezpečnostný analytik?

Neskôr sa obaja vrátili do svojich domovov, no Nickovi to nedalo. Diane ho očarila až príliš. O dva mesiace neskôr ju cez telefón požiadal o ruku. Presťahoval sa za ňou do Ameriky a zobrali sa v septembri 2002. Svadobnú cestu mali tam, kde to všetko začalo - v Newfoundlande. Ich lovestory je zvečnená aj v muzikáli Come From Away. „Zdá sa to len ako niekoľko týždňov alebo možno pár rokov, kedy sa stal 11. september,” povedal pre Mail online. Dodal, že práve muzikál im dáva na oči všetky spomienky.

Zvrat v kauze teroristických útokov na "dvojičky" z 11. septembra: FBI prehodnotí utajenie dokumentov

Dlho však o svojom príbehu nechceli hovoriť. Uvedomovali si, k akej obrovskej tragédii došlo pri páde dvojičiek. Neskôr ale zmenili názor a o ich láske už vie celý svet. Hoci to mali spočiatku ťažké kvôli kultúrnym rozdielom, zvládli to. Ľúbili sa a urobili by pre seba aj nemožné. 11. september 2001 navždy zmenil ich životy a celkovo prístup k nemu. Pre ľudí majú na záver zaujímavý odkaz: „Snažíme sa využiť každý deň naplno, pretože reálne nikto z nás nevie, ako dlho sme na tejto zemi. Všetci môžeme každý deň urobiť niečo úžasné,” povedala Diane.