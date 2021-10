Párik hral v školskej hre Pannu Máriu a sv. Jozefa: Veľký zvrat po 30 rokoch

To je krásne! Rose Childerhouse (38) a James Macpherson (40) hrali spolu v školskej hre Pannu Máriu a sv. Jozefa. Obsadili hlavné úlohy, no tento zvrat nečakali.

Ako informuje portál Mail online, obaja študovali na základnej škole Sixpenny Handley v Salisbury. Rose sa už vtedy páčil jej parťák, no v živote by si nepomyslela, že raz sa z nich stanú skutoční manželia. James mal ale od tejto hry iné očakávania. V tom čase sa totižto snažil zapôsobiť na inú spolužiačku. S Rose začal randiť, keď boli obaja na Westminsterskej univerzite. Ich románik však netrval dlho, pretože dievča sa zaľúbilo do jedného speváka.

Písal sa však rok 2017, kedy na seba opäť narazili. Slovo dalo slovo a viac už asi netreba hovoriť.Dvojica si povedala svoje áno v septembri tohto roka. Rose uviedla pre The Sun, že sa na toto celé oplatilo čakať. Podľa jej slov to nemohlo mať lepšie načasovanie.Čerstvý manželský párik si plánuje založiť rodinu a už teraz vedia, že svojim deťom odporučia, aby hrali v školskej hre. Im sa to veľmi osvedčilo.