Monika prišla do nemocnice s bolesťami brucha: Za pár dní prišla o obe nohy a jednu ruku!

Toto nečakala. Monika Tothne Kaponya (39) z maďarského mesta Pecs išla do nemocnice so silnými bolesťami brucha. Odišla z nej v úplne inom stave.

Ako informuje The Sun, Monika utekala do nemocnice so silnými bolesťami brucha. Tie jej začali v januári tohto roka. Lekári zistili, že jej žalúdok je perforovaný a prasknutý. Kvôli tomu musela podstúpiť okamžitú operáciu.

V bruchu mala dieru, ktorú mohli spôsobiť rôzne príčiny - apendicitída, vredy, žlčové kamene a poranenia. To, čo ju vytvorilo v prípade Moniky, doteraz nie je známe. Situácia sa môže ešte viac zhoršiť, keď k nej pribudnú rôzne komplikácie. Napríklad sepsa je veľká komplikácia pri perforovanom žalúdku. Monika uviedla, že lekári jej zistili určitý stupeň vaskulárnej oklúzie (upchatie cievy) vo všetkých končatinách. Podľa nej však tieto veci spolu nemuseli súvisieť.

Lekári však neboli schopní napraviť každú jej väčšiu žilu, a tak jej museli postihnuté končatiny amputovať. Na začiatku marca prišla o ľavú nohu, no neskôr aj o pravú. Ani tú sa nedalo zachrániť. O pár dní neskôr dorazili ďalšie obavy kvôli jej ľavej ruke, aj tú trepalo odobrať. „Chcete povedať, že pôjdem domov bez svojich končatín?" spýtala sa Monika lekára.

V priebehu troch mesiacov podstúpila 16 operácií. 39-ročná žena bola úplne zúfalá. "Mami, to sa nemôže stať, však?" pýtala sa svojej matky. Doktori napokon dospeli k záveru, že Monika trpí genetickým ochorením, ktoré zvyšuje riziko upchania ciev a trombózy.

Momentálne sa o ňu neustále stará Margit a manžel Peter. Ten sa dokonca vzdal svojej práce, aby jej so všetkým pomáhal. Monika bola z celého sledu udalostí šokovaná a niekoľko týždňov nevyliezla z domu. Sem-tam pocíti aj fantómovú bolesť v amputovaných končatinách. Monika bola vždy veľmi aktívna, mala dve zamestnania, no potom sa jej život neuveriteľne zmenil.